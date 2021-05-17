Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman hangi gün yayınlanacak? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00’de atv ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.
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‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı” Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.
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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.
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Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu’nda 13’üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti.