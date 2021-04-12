Boynu bükük kırmızı halı: BAFTA Ödülleri verildi

İngiliz sinemasının Oscar'a eşdeğer ödülü olarak kabul edilen BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen ödüllere hem koronavirüs pandemisinin hem de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölümünün gölgesi düştü. Akademinin yöneticisi olan Prens William ve eşi Kate Middleton da ailenin kaybı nedeniyle törene katılmadı.
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Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törene sadece sunuculuk görevi üstlenen ünlüler fiziki olarak katıldı, sadece onlar kırmızı halıda poz verdi. ABD'li oyuncu Renee Zellweger de sunuculuk yaptığı törene Los Angeles'tan online olarak bağlandı. Geceye damgasını vuran film ise Nomadland oldu. Yapım, en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen de dahil çok sayıda ödül kazandı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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İngiliz oyuncu Hugh Grant törene eşi Anna Elisabet Eberstein ile birliket katıldı. Grant, törende sunuculuk yaptı.
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Rol aldığı Bridgerton adlı diziyle bir anda yıldızı parlayan Phoebe Phoebe Dyvenor da gecede sunuculuk üstlenenler arasındaydı.
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Genç oyuncu, tören için tek omuzlu siyah bir gece elbisesi giydi. Phoebe Dyvenor, törende sunuculuk görevi üstlendi.
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Priyanka Chopra da ödül açıklayanlardan biriydi. Törene eşi Nick Jonas ile birlikte katıldı.
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Tören alanına maske ile giden Chopra kırmızı halıda poz verirken ise maskesini çıkardı.
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Renee Zellweger, törene Los Angeles'tan bağlandı.
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Gugu Mbatha Raw gümüş rengi bir elbise giydi.
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Felicity Jones da geceye fiziksel olarak katılan ünlüler arasında yer aldı.
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Sophie Cookson aracından inerek sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleşen fotoğrafçılara poz verdi.
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İşte gecenin ödülleri EN İYİ FİLM: Nomadland EN İYİ KADIN OYUNCU: Frances McDormand, Nomadland EN İYİ ERKEK OYUNCU:Anthony Hopkins, The Father EN İYİ YÖNETMEN: Chloé Zhao, Nomadland YÜKSELEN YILDIZ: Bukky Bakray EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ:Promising Young Woman EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK:Soul
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EN İYİ BELGESEL: My Octopus Teacher İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM:His House, Remi Weekes (Yazar, yönetmen) EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:Yuh-Jung Youn, Minari EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Promising Young Woman, Emerald Fennell
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EN İYİ UYARLAMA SENARYO:The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ:Nomadland, Joshua James Richards İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM:Another Round EN İYİ KURGU: Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen EN İYİ ANİMASYON:Soul