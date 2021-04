Boynu bükük kırmızı halı: BAFTA Ödülleri verildi

EN İYİ BELGESEL: My Octopus Teacher

İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM:His House, Remi Weekes (Yazar, yönetmen)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:Yuh-Jung Youn, Minari

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Promising Young Woman, Emerald Fennell