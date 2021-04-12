Boynu bükük kırmızı halı: BAFTA Ödülleri verildi

Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törene sadece sunuculuk görevi üstlenen ünlüler fiziki olarak katıldı, sadece onlar kırmızı halıda poz verdi. ABD'li oyuncu Renee Zellweger de sunuculuk yaptığı törene Los Angeles'tan online olarak bağlandı. Geceye damgasını vuran film ise Nomadland oldu. Yapım, en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen de dahil çok sayıda ödül kazandı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.