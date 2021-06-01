Böylesi görülmedi! Dünyanın en büyüğü olacak... 2025'ten itibaren kullanılmaya başlayacak
Dailymail'in haberine göre Airlander 10, 2025 sonrası için kısa mesafeli yolculuklara hazırlanıyor. Gemi görünümlü uçak yolculuğu kısa mesafeli uçuşların geleceği olacak tahminleri yükseliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hybrid Air Vehicles (HAV), ilk prototip uçuşunu 2006'da 6. uçuşunu ise 2017'de yapan helyum dolu hava gemisi Airlander-10 kabin konseptlerini yayınladı. Bir futbol sahası büyüklüğündeki Airlander, ortalama bir ticari uçağın uzunluğunun neredeyse iki katı kadar.
2
Dünyanın en büyük uçağının iç mekanı için 100 yolcuya kadar konforlu koltukları ve pencerelerden oluşan bir "duvar"ı gösteren yeni konsept resimler ortaya çıktı.
3
Airlander 10; güvenlik, savunma, lojistik, lüks seyahat, özel müşteri taşıma gibi birçok potansiyel amaca hizmet etmesi için tasarlandı.
4
Dev uçak, 2025’te hibrit jet yakıtlı/elektrikli motorla hizmete girecek, 2030’da ise elektrikli motorlarla uçuşlarını yapacak.
5
92 metrelik uçağın genişliği 43,5 metre. Konforlu kabinler ve lüks salonlarla kaplı uçakta, konukların her biri 50.000 sterlin ödeyerek Arctic odysseys'in keyfini çıkaracak.
6
Airlander 10 Hybrid Air Vehicles'ın arkasındaki Bedfordshire merkezli şirketin Ticari İş Geliştirme Direktörü George Land şunları söyledi:
7
Uzun yıllar boyunca A'dan B'ye uçmak, küçük pencereli metal bir tüpte oturmak anlamına geliyordu.
8
Airlinder 10 aynı zamanda hava olaylarından daha az etkileneceği için türbülans ihtimalleri de pek yaşanmayacak.
9
Basınçsız kabinler diğer yolcu uçaklarından Airlinder 10'u ayıracak.
10
Airlander 10’un daha az yakıt kullanmasıyla hava kirliliği de yüzde 75 azalmış oldu.
11
İlk bakışta bir zeplini andıran uçağın alışılmışın dışındaki iç mekan tasarımı ise beklentileri oldukça yükseltiyor.
12
Airlander 10 yolcularını, özel banyolu lüks yatak odalarının yanı sıra, geniş Infinity Lounge’da ufuk çizgisine uzanan muhteşem bir manzara bekliyor.
13
18 kişi kapasiteli Altitude Bar ise ‘fine dining’ keyfini yaşayabileceğiniz bir restoran-bar imkanı sunuyor.
14
Daha lüks olan 72 yolcu kabini konseptinde, koltuklar sadece koridorlarda değil, aynı zamanda kabinin karşısında da yürüme alanlarıyla pencereye doğru açılı.
15
Koltuklar geniş diz mesafesine sahip ve her koltukta ayaklarınızı uzatmanız için sedirler bile var.
16
Herhangi düz bir yüzeyden havalanıp, iniş yapabilen Airlander 10, aynı zamanda havaalanları gibi geleneksel altyapı ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.
17
Haliyle bu durum, mevcut ulaşım olanaklarıyla gidilemeyen yerlere lüks keşifler yapmak üzere fırsatlar yaratıyor ve bir bakıma ‘deneyimsel seyahat’ kavramına son noktayı sunuyor.
18
Airlander’ın yeni kabin tasarımı, Design Q’nun genç tasarımcılardan oluşan harika ekibinin imzasını taşıyor.
19
Oldukça geniş bir iç mekana sahip olan Airlander’ın kabini, bir Airbus A320’den bile daha büyük.
20
Bu geniş alan, Design Q ekibinin benzersiz özellikteki detayları kullanabilmesine ve lüks seyahat anlayışını yeniden tanımlayan deneyimler yaratmasına olanak sağlamış.
21
Hybrid Air Vehicles Limited (HAV) ve Design Q, Airlander’ın kabin tasarımı için iş birliği yapmış ve süreç boyunca mühendisler tarafından yönlendirilmiş.