Böylesi görülmedi! Dünyanın en büyüğü olacak... 2025'ten itibaren kullanılmaya başlayacak

Hybrid Air Vehicles (HAV), ilk prototip uçuşunu 2006'da 6. uçuşunu ise 2017'de yapan helyum dolu hava gemisi Airlander-10 kabin konseptlerini yayınladı. Bir futbol sahası büyüklüğündeki Airlander, ortalama bir ticari uçağın uzunluğunun neredeyse iki katı kadar.