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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 11:09 | 

Böyle vicdansızlık görülmedi! 4 çocuk perişan halde bulundu

Antalya'da, Gizem Y.'nin (26) terk ettiği evde 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın bulundu. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y. (32) ise görevlilere yalvarırken, sinir krizi geçirdi. Anne ve babanın çocuklara bakma konusunda bilinçsiz olduğunu iddia eden komşulardan biri, 'Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem temizlik olmadığı hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Baygın haldeydiler, biz de dayanamadık ve polise bildirdik" dedi.

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