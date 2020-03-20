Böyle şikayet görülmedi: Defol git Yasmin, seni çekemiyoruz!

Gecenin ilerleyen saatlerinde babasının durumu tekrar aklına gelen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine yanındaki arkadaşları ona kötü sözler söylemeye başladı. Kendisine sinkaflı sözlerle hakaret eden arkadaşlarını ihbar eden Erbil'in şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.