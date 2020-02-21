Böyle parti görülmedi: Ünlülere makyaj yasağı

Gösteri dünyasının ünlüleri özellikle de ödül töreni, gala, açılış, parti gibi etkinliklere en şık, en kusursuz halleriyle giderler. Ama bu kez parti sahibi "ters köşe" yaptı ve verdiği davet ettiği konuklardan makyaj yapmamalarını istedi.
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Hollywood'un bazı ünlüleri bugüne kadar eşine rastlanmamış bir partiye tanıklık etti. Oyunculuğun yanı sıra Goop Flow adlı bir cilt bakım markasının da sahibi olan Gwyneth Paltrow sinemanın ünlülerini ağırladığı bir partiye ev sahipliği yaptı. 47 yaşındaki Paltrow'un Beverly Hills'te verdiği partiye bir tek kişi hariç bütün konuklar tek gram makyaj yapmadan katıldı.
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Paltrow'un piyasaya çıkarmaya hazırlandığı yeni cilt bakım serisinin tanıtımı için düzenlediği partiye 40 yaşındaki Kate Hudson, 57 yaşındaki Demi Moore, 30 yaşındaki kızı Rumer Willis, 48 yaşındaki Rachel Zoe, Keanu Reeves'in sevgilisi olarak bir anda tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken 47 yaşındaki Alexandra Grant, 42 yaşındaki Samantha Ronson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın konuk katıldı.
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Paltrow'un makyajsız katılma kuralına uymayan tek kişi ise moda tasarımcısı Rachel Zoe (ortada) oldu. Zoe, göz kalemi, fondöten ve dudak parlatıcısını ihmal etmedi. "Aslında makyajsız gezmek çok sevdiğim bir şey değil" diyen bazı katılımcılar yine de Paltrow'un ricasını kırmayarak partiye makyaj yapmadan katıldı.
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Partiye katılan konuklar o sırada bol bol fotoğraf çekip "makyajsız" ve "filtresiz" etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Konuklara yemekte salata, tavuk, somon balığı ve patatesten oluşan bir menü ikram edildi.
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Paltrow'un partisine katılan konuklar doğal halleriyle görünmekten de bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaktan da mutlu olduklarını ve kendilerini güçlü hissettiklerini belirtti.