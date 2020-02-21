Böyle parti görülmedi: Ünlülere makyaj yasağı

Paltrow'un makyajsız katılma kuralına uymayan tek kişi ise moda tasarımcısı Rachel Zoe (ortada) oldu. Zoe, göz kalemi, fondöten ve dudak parlatıcısını ihmal etmedi. "Aslında makyajsız gezmek çok sevdiğim bir şey değil" diyen bazı katılımcılar yine de Paltrow'un ricasını kırmayarak partiye makyaj yapmadan katıldı.