Böyle başladı, böyle gidiyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca insanın hayatı pek de olumlu olmayan bir biçimde değişti. Ama bazı kişiler bu zorlu süreçte hayatlarının en mutlu haberini de aldı. Tıpkı gösteri dünyasının ünlü çiftleri gibi.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram
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Bu ünlülerin birçoğu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hatta bazıları zaman içinde büyüyen karınlarını ve bebeklerinin ilk pozlarını da paylaşıyor.
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Bebek mutluluğu yaşayan ünlülerden biri model Coco Rocha. 32 yaşındaki model kısa bir süre sonra üçüncü bebeğine kavuşmaya hazırlanıyor.
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James Conran ile evliliğinden iki tane çocuğu bulunan Coco Rocha, sosyal medya sayfasından esprili bir paylaşımda bulundu. "2020 nasıl başladı, nasıl gidiyor" mesajıyla ilginç bir video paylaştı.
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Videosunda hamile kalmadan önce çekilen iki pozunu paylaşan Rocha, sonra da karnının giderek büyüdüğü iki farklı fotoğraf paylaştı.
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Coco Rocha, çok kısa bir süre sonra üçüncü bebeğini de dünyaya getirecek.
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Karantina sürecinde bebek haberi veren ünlülerden biri de model Karlie Kloss ve kocası Joshua Kusher. Daha önce mutlu haberi sosyal medyadan duyuran Kloss, son olarak da büyüyen karnıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kloss'un bu paylaşımına ünlü meslektaşlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları yazdı.
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Son dönemde yakında bebek sahibi olacağını açıklayan ünlü çitlerin sayısı arttı. Bunlara yeni bir halka da ünlü model ve eşi tarafından eklendi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in kardeşiyle evli olan model Karlie Kloss'un ilk bebeğine hamile olduğu duyuruldu.
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2018 yılında evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner, önümüzdeki yıl ilk bebeklerini kucaklarına alacak. Onlar yakın zamanda bebek haberi duyuran tek ünlü çift değil. İşte belki de hayatlarının en zor döneminde birdenbire dünyanın en mutlu insanlarına dönüşen o ünlü çiftler.
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İngiliz kraliyet ailesine son dönemde yaşadığı sıkıntılı dönemde nefes aldıran mutlu haber Prenses Eugenie ile eşi Jack Brooksbank'ten geldi. Çift, önümüzdeki yıl ilk bebeklerinin dünyaya geleceğini duyurdu.
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Moda dünyasından gelen bir bebek haberinin kahramanı da model Elsa Hosk ile sevgilisi Tom Daly. 31 yaşındaki Hosk, "Bir süredir karnımda bir melek taşıyorum" diyerek hamile olduğunu duyurdu.
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Hilary Duff ile Matthew Koma, kısa süre önce ilk bebeklerine kavuşmuştu. Çift, geçen hafta ikinci çocuklarının dünyaya geleceğini de duyurdu. Duff'ın ilk evliliğinden 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.
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Emma Roberts ile Garrett Hedlund da ilk bebeklerini bekliyor. Mutlu haberi daha çift duyurmadan söylentileri çıkmıştı. Roberts'ın annesi bu söylentileri doğrulayınca da haber ortaya çıktı.
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Kısa bir süre önce David Foster ile evlenen Katharine McPhee de bebek bekleyen ünlülerden.
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Aktör Josh Brolin ile Kathryn Boyd ikinci bebeklerini bekliyor. Aktörün eski evliliğinden iki yetişkin çocuğu şimdiki eşinden de küçük bir çocuğu bulunuyor. Brolin yakında dördüncü kez baba olacak.
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Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile kocası Sebastian Bear-McClard ilk bebeklerini bekleyen ünlü çiftlerden.
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Gossip Girl dizisiyle ünlenen Jessica Szohr ile nişanlısı Brad Richardson da ilk bebek heyecanını yaşıyor.
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Model Jessica Hart ve sevgilisi James Kirkham da ilk bebeklerini bekliyor.
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Oyuncu Mandy Moore ile Taylor Goldsmith de bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.
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Bir başka ünlü model Rome Strijid ile eşi Laurens van Leeuwen de bir süredir bebek heyecan yaşıyor.
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Ashlee Simpson ile Evan Ross, yakında ikinci bebeklerine kavuşacak. Simpson'ın ilk evliliğinden bir oğlu bulunuyor.
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Ashley Tisdale ile Christopher French de mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Onlar da bir bebek bekliyor.