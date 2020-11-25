Böyle başladı, böyle gidiyor

Karantina sürecinde bebek haberi veren ünlülerden biri de model Karlie Kloss ve kocası Joshua Kusher. Daha önce mutlu haberi sosyal medyadan duyuran Kloss, son olarak da büyüyen karnıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kloss'un bu paylaşımına ünlü meslektaşlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları yazdı.