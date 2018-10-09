Boşanmamız da çok şık olmuştu

Gösteri dünyasının ünlülerinin evlilikleri de boşanmaları da epey "gürültülü" oluyor genellikle.
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Özellikle de yollarını ayırma süreçleri. Bunun birçok örneğine sık sık tanık oluyoruz. Önceleri yalanlanan sonra doğrulanan iddialarla başlayan boşanma süreci, çiftlerin bazen birbirlerine medya üzerinde ilan ettikleri savaşla uzun süre devam ediyor.Sonra duruşmalar ve yine söylentiler, iddialar. Ancak bazı ünlü çiftler öylesine sakin bir biçimde boşanıyorlar ki, işin gerçeği bile uzun süre sonra ortaya çıkıyor.
İşte birbirleriyle anlaşıp sessiz sedasız boşanan ünlü çiftler.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ufuk Yıldırım da 2012 yılında evlendiği Pelin Etilez ile 2016'da boşandı. Olay bir etkinlikte gazetecilerin Ufuk Yıldırım'a, "Eşinize selamımızı söyleyin" demesi üzerine ortaya çıktı.
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Şarkıcı "Herhalde eski eşimden bahsediyorsunuz" yanıtını verince çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. Yıldırım'ın eşi Pelin Elitez de olayı doğrulayarak tek celsede boşandıklarını açıkladı.
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Şevval Sam ile bir dönemin gözde futbolcularından Metin Tekin'in düğünleri de uzun süre konuşulmuştu.
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Ancak çift, 1993 yılında başlayan evliliklerini 1999 yılında bitirdi. Eski eşi hakkında "Metin uzak akrabam gibidir" diyen Şevval Sam, boşanmalarını da "şık bir şekilde" diye tanımlamıştı. Çiftin dostluğu sürüyor.
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Levent Üzümcü ve Ebru Üzümcü de ünlüler dünyasının en iyi anlaşan çiftlerinden biriydi. İki çocukları olan çiftin evliliğinin bittiği sessiz sedasız bitti. Üzümcü çifti, 2016'nın Kasım ayında kavgasız ve gürültüsüz biçimde evliliklerini noktaladı.
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Gökhan Özen ve Selen Sevigen altı yıl süren evliliklerini kavgasız gürültüsüz bir biçimde bitirdi. Söylentilere sebep olmak istemeyen çift, boşandıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.
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Pelin Sönmez ve Cengiz Çolak, 2014'te ABD'nin Los Angeles kentinde gösterişli bir düğünle evlenmişti. Uzun süre sesi soluğu çıkmayan genç çiftin boşandığı tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı.
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Meğen herkes onların evliliğinin sürdüğünü zannederken Sönmez ve Çolak, 2016 yılında sessiz ve sakin bir şekilde boşanmış. Bu gerçek de Sönmez'in yakın arkadaşı Ebru Polat'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı.
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Zeynep Casalini ile Tahsin Berk'in Bodrum'daki düğünü de uzun süre konuşulmuştu. Ancak çiftin beş yıllık evliliklerini bitirdiğini magazin basını ortaya çıkardı. Onların boşanması da evliliklerinin tam tersine sessiz sedasız bir biçimde gerçekleşti.
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Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil de evliliklerini sakin bin biçimde noktaladı. Çiftin evliliği sadece iki yıl sürdü.
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Esra Akkaya ve Harun Uygural çifti de 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Çiftin boşandığı da sonradan duyuldu.
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Akkaya ve Uygural, Can adında bir erkek çocuğu evlat edinmişti. Akkaya şimdi oğluyla birlikte Londra'da yaşıyor.