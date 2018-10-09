Boşanmamız da çok şık olmuştu

Özellikle de yollarını ayırma süreçleri. Bunun birçok örneğine sık sık tanık oluyoruz. Önceleri yalanlanan sonra doğrulanan iddialarla başlayan boşanma süreci, çiftlerin bazen birbirlerine medya üzerinde ilan ettikleri savaşla uzun süre devam ediyor.Sonra duruşmalar ve yine söylentiler, iddialar. Ancak bazı ünlü çiftler öylesine sakin bir biçimde boşanıyorlar ki, işin gerçeği bile uzun süre sonra ortaya çıkıyor.



İşte birbirleriyle anlaşıp sessiz sedasız boşanan ünlü çiftler.



Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv