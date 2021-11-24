Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

İş görüşmesi

Şarkıcı Ebru Keskin ve prodüktör Serdar Ayyıldız, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. İkili, yeni bir proje için bir araya geldiklerini söyledi: “Uzun zamandır görüşmüyorduk. Buluşup hem özlem giderdik hem de yeni proje görüşmesi yaptık. Çok iddialı şarkılar var. İnşallah çok güzel bir proje çıkacak ortaya.”