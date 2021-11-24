Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Ayrılık haberi güldürdü
Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün oğulları Karan’la Nişantaşı’ndaydı. Ailenin el ele mağazaları gezmesi objektiflere yansıdı. Özçivit, ayrıldıklarına dair çıkan haberlere güldüklerini söyledi. Fahriye Evcen'in keyifsiz hali dikkat çekti. Çift, daha sonra arabalarına binerek evlerinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)
Giydiğine karışmam
9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine birlikte katılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sorular üzerine kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi. Bürsin, “Ben Hande’nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor” dedi. Güzel oyuncu araya girdi: “Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz.”
Tarkan o hatayı düzeltti
Ünlü prodüktör Ozan Çolakoğlu önceki gün stüdyosunda yer alan yeni ses masasını bir video ile sosyal medya hesabından tanıttı. Çolakoğlu, konuşması sırasında “Tarkan’ın merakla beklenen 11’inci stüdyo albümünü bitirdiğimiz masa” dedi. Videoyu izleyen Tarkan, yorum yazarak ünlü prodüktörü düzeltti: “Ozicim mesajda bir yanlış bilgi var. Bitirdiğimiz yeni albüm değil, yeni albümün ilk single’ı. Albümün üzerinde çalışıyoruz daha.”
Amadeus hatırası
“Amadeus” oyununun ekibi Zorlu PSM’de bulunan hatıra duvarını imzaladı. Başrol oyuncuları Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz, “Böylesine büyük kültür sanat merkezlerinin çoğalmasını diliyoruz. Amadeus olarak biz de Zorlu PSM duvarına bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği “Amadeus” seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Oyun bugün, yarın, 1-2-25-26 ve 27 Aralık’ta da Zorlu PSM’de sahnelenecek.
3. aşıdan sonra kafam rahat
Oyuncu Sema Öztürk önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Öztürk, “Arkadaşım modacı Erol Albayrak ile görüşmek için Nişantaşı’na geldim. Son 1 yıldır eve kapanmıştım. 3. doz koronavirüs aşımı oldum. Kafam biraz daha rahatladı. Dizi setlerine dönmeyi düşünüyorum” dedi.
İş görüşmesi
Şarkıcı Ebru Keskin ve prodüktör Serdar Ayyıldız, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. İkili, yeni bir proje için bir araya geldiklerini söyledi: “Uzun zamandır görüşmüyorduk. Buluşup hem özlem giderdik hem de yeni proje görüşmesi yaptık. Çok iddialı şarkılar var. İnşallah çok güzel bir proje çıkacak ortaya.”