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Magazin
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 09:11 | 

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Ayrılık haberi güldürdü

Ayrılık haberi güldürdü

Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün oğulları Karan’la Nişantaşı’ndaydı. Ailenin el ele mağazaları gezmesi objektiflere yansıdı. Özçivit, ayrıldıklarına dair çıkan haberlere güldüklerini söyledi. Fahriye Evcen'in keyifsiz hali dikkat çekti. Çift, daha sonra arabalarına binerek evlerinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)
2Köpeğini kaybetti

Köpeğini kaybetti

Zerrin Özer, yıllar önce sahiplendiği köğeği Hurma'yı kaybetti. Köpeğinin ölümüyle büyük bir acı yaşayan Özer, takipçilerinden dua istedi:

"Çok sevdiğim oğlum, her şeyim Hurma'mı kaybettim! Allah'ım nasıl acıdır bu? Lütfen dua eder misiniz?"
3Giydiğine karışmam

Giydiğine karışmam

9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine birlikte katılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sorular üzerine kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi. Bürsin, “Ben Hande’nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor” dedi. Güzel oyuncu araya girdi: “Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz.”
4İyi ki doğdun kızım

İyi ki doğdun kızım!

Caner Erdeniz, kızının 2. yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı: Bana hergün yeni birşey öğrettiğin bu yolda herzaman yanındayım canım kızım...| iyi ki doğdun Vinå!
5Tarkan o hatayı düzeltti

Tarkan o hatayı düzeltti

Ünlü prodüktör Ozan Çolakoğlu önceki gün stüdyosunda yer alan yeni ses masasını bir video ile sosyal medya hesabından tanıttı. Çolakoğlu, konuşması sırasında “Tarkan’ın merakla beklenen 11’inci stüdyo albümünü bitirdiğimiz masa” dedi. Videoyu izleyen Tarkan, yorum yazarak ünlü prodüktörü düzeltti: “Ozicim mesajda bir yanlış bilgi var. Bitirdiğimiz yeni albüm değil, yeni albümün ilk single’ı. Albümün üzerinde çalışıyoruz daha.”
6Aile pozu

Aile pozu

Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğulları Roman ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Aile fotoğrafına beğeni yağdı.
7Amadeus hatırası

Amadeus hatırası

“Amadeus” oyununun ekibi Zorlu PSM’de bulunan hatıra duvarını imzaladı. Başrol oyuncuları Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz, “Böylesine büyük kültür sanat merkezlerinin çoğalmasını diliyoruz. Amadeus olarak biz de Zorlu PSM duvarına bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği “Amadeus” seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Oyun bugün, yarın, 1-2-25-26 ve 27 Aralık’ta da Zorlu PSM’de sahnelenecek.
84 günde 1500 km

4 günde 1500 km

Edis, Türkiye turnesinin son dört konserini İzmir, Denizli, Antalya ve Mersin’de verdi. 18-21 Kasım tarihleri arasında üst üste sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konserler için 4 günde 1500 kilometre mesafe kat etti.
93. aşıdan sonra kafam rahat

3. aşıdan sonra kafam rahat

Oyuncu Sema Öztürk önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Öztürk, “Arkadaşım modacı Erol Albayrak ile görüşmek için Nişantaşı’na geldim. Son 1 yıldır eve kapanmıştım. 3. doz koronavirüs aşımı oldum. Kafam biraz daha rahatladı. Dizi setlerine dönmeyi düşünüyorum” dedi.
10İş görüşmesi

İş görüşmesi

Şarkıcı Ebru Keskin ve prodüktör Serdar Ayyıldız, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. İkili, yeni bir proje için bir araya geldiklerini söyledi: “Uzun zamandır görüşmüyorduk. Buluşup hem özlem giderdik hem de yeni proje görüşmesi yaptık. Çok iddialı şarkılar var. İnşallah çok güzel bir proje çıkacak ortaya.”
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