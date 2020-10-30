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Kazım BULUT-Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİRBURSA (DHA)
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 11:27 | 

Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diyerek uyuşturucu koydu

Bursa'da 2 çocuk annesi N.Ö. (46), boşanma aşamasındaki eşi V.P.’nin (46) otoparktaki otomobiline valeyi "Eşime doğum günü hediyesi bırakacağım" diyerek kapıyı açtırıp, uyuşturucu ve hassas terazi koydu. Eşine kurduğu tuzak güvenlik kameralarınca tesit edilip yakalanan N.Ö. adli kontrolle serbest bırakılırken V.P. “Uyuşturucuyu görünce kendimi ihbar ettim” dedi.

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