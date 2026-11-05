Boş kalan kalbini kötü şöhretli şarkıcıya kaptırdı

Daha önce bir başka Hollywood yıldızı Megan Fox’la ilişki yaşayan ve bu ilişkiden bir buçuk yaşında Saga adında bir kızı olan Machine Gun Kelly, gerek çapkınlığı gerekse önceki ilişkilerinin kötü şekilde sonlanması nedeniyle müzik dünyasının kötü çocuğu olarak anılıyor.