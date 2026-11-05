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Boş kalan kalbini kötü şöhretli şarkıcıya kaptırdı

Güncelleme Tarihi:

#Ünlü Çiftler#Dakota Johnson#Machine Gun Kelly
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 12:01

Sinema dünyasının ünlü ailelerinden birinde doğarak kolayca girdiği sektörde güzelliğinin de yardımıyla hızla yükselen ünlü oyuncu son zamanlarda hareketli aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.