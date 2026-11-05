Boş kalan kalbini kötü şöhretli şarkıcıya kaptırdı

Ünlü şarkıcı Chris Martin’le nişanlanmasına rağmen yaşadığı 8 yıllık ilişkisini geçen sene sonlandıran yıldız oyuncu Dakota Johnson, bu ayrılığın ardından özel hayatında hareketli günler geçiriyor. Bu ilişki geçen yaz bittikten sonra Role Model adıyla tanınan ünlü şarkıcıyla kısa süreli bir ilişki yaşayan Dakota Johnson şimdi de bir başka ünlü şarkıcıyla; asıl adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly’yle birlikte. Daha önce bir başka Hollywood yıldızı Megan Fox’la ilişki yaşayan ve bu ilişkiden bir buçuk yaşında Saga adında bir kızı olan Machine Gun Kelly, gerek çapkınlığı gerekse önceki ilişkilerinin kötü şekilde sonlanması nedeniyle müzik dünyasının kötü çocuğu olarak anılıyor. 37 yaşındaki Dakota Johnson ve 36 yaşındaki ünlü şarkıcı gelişmekte olan ilişkilerini, geçtiğimiz gece çıktıkları bir akşam yemeği randevusunun ardından ortaya serdi. İkili restoran çıkışı arabalarını beklerken samimi şekilde görüntülendi. Magazin dünyasının yeni gözde çifti restoranın dış kısmında, yeşil bir şemsiyenin altında gülüşürken ve birbirlerinin gözlerinin içine bakarken objektiflere yansıdı. İkilinin ilişkisi ilk olarak eylül ayında yakın arkadaşları Taylor Swift’in New York’taki dairesine gizlice girerken görüntülendiğinde ortaya çıkmıştı. Dakota Johnson’ın ünlü anne babası, Don Johnson ve Melanie Griffith’in kızlarının bu yeni ilişkisinden endişeli oldukları, kalbinin kırılmasını istemedikleri ancak Dakota Johnson’ın hem ebeveynlerinin hem de arkadaşlarının bu konudaki uyarılarına kulak tıkadığı iddia ediliyor. Söylenenlere göre ünlü oyuncu ve şarkıcı arasındaki ilişki aralarındaki büyük cinsel çekime dayanıyor ve Dakota Johnson tüm uyarılara rağmen yakın çevresine çok eğlendiğini ve keyifli zaman geçirmekten başka bir amacı olmadığını söylüyor. Ateşli aşıkların ilk kez temmuz ayında Taylor Swift ve Travis Kelce’nin Madison Square Garden’daki görkemli düğününe davetli olarak katıldıklarında birbirlerinin dikkatini çektikleri söyleniyor. Dakota Johnson bu düğünden bir ay öncesinde şarkıcı Role Model (gerçek adıyla Tucker Pillsbury) ile yollarını ayırmıştı. Machine Gun Kelly de Megan Fox ile beş yıl süren, inişli çıkışlı bir ilişki yaşamış, çift kızları Saga’nın doğumuyla birlikte ilişkilerini sonlandırmıştı. MGK’nın, eski kız arkadaşı Emma Cannon’dan da 17 yaşında Casie adında bir kızı daha var.