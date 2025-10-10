×
'Boş işlerle uğraşıyorsun' diye eleştiriliyordu... Uzman isim evine gelerek numune aldı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 12:39

Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Özdemir, meteor olduğunu düşündüğü yüzlerce taşı evinin bir odasında biriktirdi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi​​​​​​​ Mustafa Eren Rizeli, Özdemir'in daveti üzerine taşları yerinde inceleyerek gök taşı olma ihtimali en yüksek olan taştan laboratuvar analizi için numune aldı.