'Boş işlerle uğraşıyorsun' diye eleştiriliyordu... Uzman isim evine gelerek numune aldı

Özdemir'in bulduğu birbirinden ilginç taşların Elazığ'ın ve çevresinin milyonlarca yıllık jeolojik tarihi hakkında bilgi verdiğini, bu açıdan da değerli olduğunu aktaran Rizeli, "Doğada gördüğümüz her kayaç aslında geçmişten günümüze gelen bir mesajdır, bilim insanlarının görevi de bu mesajı okuyup halkımıza anlaşılır bir dille anlatmasıdır." diye konuştu.

Hüseyin Özdemir'in yıllardır topladığı taşlardan oluşturduğu koleksiyonu incelediğini anlatan Rizeli, bunların arasında bazı örneklerin, kayaç numunelerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.