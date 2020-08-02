Borsa ne zaman açılacak? İşte borsa işlemlerinin yapılacağı tarihi
Kurban Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları da tatile girdi, borsa işlemi yapacak olanlar tarih araştırmasına başladı. Pek çok kişi, pazartesi günü borsalarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, borsa ne zaman açılacak? İşte borsa işlemlerinin yapılacağı tarih…
Borsa mesaisi bayramda da işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz Cuma gününe denk gelmiş, Borsa İstanbul yarım gün hizmet vermişti. Haftanın ilk iş günü olan pazartesi öncesinde araştırmalar yeniden başladı. İşlemleri yarım kalan vatandaşlar, borsa açılış tarihini merak ediyor. Takvime göre, Borsa İstanbul’da işlemler 4 Ağustos Salı günü başlayacak.
BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
2020 BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ
|1 Ocak 2020, Çarşamba
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|23 Nisan 2020, Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2020, Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2020, Salı
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|23 Mayıs 2020, Cumartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|24-25-26 Mayıs 2020, Pazar-Pazartesi-Salı
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2020, Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Temmuz 2020, Perşembe
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2020, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|30 Ağustos 2020, Pazar
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2020, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2020, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı