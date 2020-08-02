Borsa ne zaman açılacak? İşte borsa işlemlerinin yapılacağı tarihi

BIST 100 endeksi üzerindeki ağırlığı yüksek banka hisselerinin ortalama değer kaybı temmuzda yüzde 13,69 olurken, ana endeksler tarafında ise mali ve hizmetler endeksi değer kaybetti, sanayi ve teknoloji endeksi yükseldi.



Mali endeks temmuzda yüzde 5,70 gerilerken, ulaştırma hisselerindeki yüzde 13,35'lik düşüşün etkisiyle hizmetler endeksi temmuzu yüzde 2,68 değer kaybıyla tamamladı.Sanayi endeksinin yüzde 3,70 değer kazancıyla kapanış yaptığı temmuzda, teknoloji endeksi yüzde 9,30 ile en fazla kazandıran ana endeks oldu.