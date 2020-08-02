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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 17:18,

Borsa ne zaman açılacak? İşte borsa işlemlerinin yapılacağı tarihi

Kurban Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları da tatile girdi, borsa işlemi yapacak olanlar tarih araştırmasına başladı. Pek çok kişi, pazartesi günü borsalarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, borsa ne zaman açılacak? İşte borsa işlemlerinin yapılacağı tarih…

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Borsa mesaisi bayramda da işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz Cuma gününe denk gelmiş, Borsa İstanbul yarım gün hizmet vermişti. Haftanın ilk iş günü olan pazartesi öncesinde araştırmalar yeniden başladı. İşlemleri yarım kalan vatandaşlar, borsa açılış tarihini merak ediyor. Takvime göre, Borsa İstanbul’da işlemler 4 Ağustos Salı günü başlayacak.

2BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
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BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ

 

2020 BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2020, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2020, PerşembeUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2020, CumaEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2020, SalıAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
23 Mayıs 2020, CumartesiRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
24-25-26 Mayıs 2020, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
15 Temmuz 2020, ÇarşambaDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Temmuz 2020, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2020, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
30 Ağustos 2020, PazarZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2020, ÇarşambaCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2020, PerşembeCumhuriyet BayramıKapalı

3Yatırımcının gözü ağustos ayında bu gelişmelerde olacak
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Yatırımcının gözü ağustos ayında bu gelişmelerde olacak

Borsa İstanbul'da, perşembe öğlen başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem gerçekleştirilen kısa haftadaki satıcılı seyir, temmuz ayının kayıpla tamamlanmasına neden oldu.

Son haftada, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, temmuzu bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 değer kaybıyla 1.126,90 seviyesinden tamamladı.

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BIST 100 endeksi üzerindeki ağırlığı yüksek banka hisselerinin ortalama değer kaybı temmuzda yüzde 13,69 olurken, ana endeksler tarafında ise mali ve hizmetler endeksi değer kaybetti, sanayi ve teknoloji endeksi yükseldi.

Mali endeks temmuzda yüzde 5,70 gerilerken, ulaştırma hisselerindeki yüzde 13,35'lik düşüşün etkisiyle hizmetler endeksi temmuzu yüzde 2,68 değer kaybıyla tamamladı.Sanayi endeksinin yüzde 3,70 değer kazancıyla kapanış yaptığı temmuzda, teknoloji endeksi yüzde 9,30 ile en fazla kazandıran ana endeks oldu.

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