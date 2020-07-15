Borsa İstanbul bugün açık mı? 15 Temmuz Borsa çalışıyor mu?
Borsa İstanbul bugün açık mı ve çalışıyor mu sorusu, yatırımlarına yön veren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hisse senedi alım satım işlemlerini yapan ve yatırımları için Borsa İstanbul'u takip eden pek çok vatandaş, internet üzerinden Borsa İstanbul bugün açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 15 Temmuz'da Borsa İstanbul açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında resmi kaynaklardan alınan bilgiler
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Borsa İstanbul bugün açık mı sorusu, pek çok finans kanalının bu kuruluşa bağlı olması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer alıyor. Borsa bugün açık mı kapalı mı sorusuna çok uzun zaman önce cevap veren Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında bilgiler yayımladı. Peki, Borsa bugün çalışıyor mu? Kapalı mı olacak açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BORSA BUGÜN AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 15 Temmuz Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 16 Temmuz Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.
13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) 13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 14:00 - 18:00 Sürekli İşlem 18:01 - 18:05 Kapanış Seansı
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BORSA İLETİŞİM BİLGİLERİ
Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0 212 298 21 00 nolu telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.