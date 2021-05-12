Borsa bugün açık mı? Hotbit borsası ne zaman açılacak? İşte Borsa'da son gelişmeler
Bayram öncesi Borsa İstanbul'un arefe günü mesaisi merak konusu oldu. Hisse senedi alım satım işleri ile ilgilenen vatandaşlar, borsa işlemleri için bilgi almak istiyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası, bugün kısıtlı bir saatte hizmet verecek. Peki, borsa bugün saat kaça kadar açık olacak? Hotbit borsası ne zaman açılacak? İşte Borsa'da son gelişmeler
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Bayram öncesi Borsa İstanbul'da 12 Mayıs Çarşamba günü yani arefe günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek. 4,5 günlük bayram tatili öncesinde borsa bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar işlemlerini durduracak.
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.Borçlanma Araçları Piyasası'nda bugün aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.
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HOTBİT BORSASI NE ZAMAN AÇIKLACAK?
Kripto para borsası Hotbit, yaptığı bir duyuruyla siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. Kripto para borsası Hotbit, on gün önce uğradığı saldırı sonrası, sabah saatlerinde yeniden hizmete girdi. Ancak kripto para borsası henüz alış satış işlemlerini açılmış değil. Daha önce yapılan açıklamada Hotbit borsasının 7 gün içerisinde yeniden aktifleşebileceği belirtilmişti.
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EKONOMİSTLERİN BORSA DEĞERLENDİRMESİ
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin eden ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörüyor.
Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını tahmin ediyor.