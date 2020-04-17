Bornoz ve terlikle yürüyüşe çıktı

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyona giren ünlüler bazen de ilginç görüntüler sergiliyor. Bunlardan birini de model ve TV yıldızı Amber Rose gözler önüne serdi.36 yaşındaki iki çocuk annesi Rose, geçtiğimiz gün üzerinde bornozu ve ayağında terlikleriyle Los Angeles sokaklarında objektiflere yakalandı.Bir yandan da cep telefonuyla bir konuşma yapan Amber Rose, fotoğraflarının çekildiğini fark etse de bunu hiç umursamadı.Amber Rose, yürürken yüzündeki ciddi ifadeyi de hiç bozmadı.Rap'çi Whiz Khalifa ile 2013- 2016 yılları arasında evli olan Amber Rose, ondan bir çocuk sahibi oldu.Khalifa ilişkisi biten Amber Rose, uzun süredir Alexander Edwards ile birlikte. Çift, geçen yıl bir çocuk sahibi oldu.