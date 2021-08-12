Boris Becker aşkta da şampiyon

Bir dönem tenis kortlarında fırtına gibi esen ünlü sporcu, şimdi de aşk hayatıyla gündemde.
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Bir dönem tenis sporunda dünyanın bir numarası olan 53 yaşındaki Boris Becker, sevgilisi Lilian de Carvalho Monteiro ile Ibiza tatilinde. Çift, önceki gün de romantik pozlar sergilerken görüntülendi.
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Alman sporcu Becker ile geçen yazdan bu yana birlikte olduğu Lilian de Carvalho Monteiro, deyim yerindeyse birbirlerinden bir türlü ayrılamadılar. Bir botta oturan ve etrafı seyreden çift, daha sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.
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Boris Becker ile Lilian de Carvalho Monteiro, bir ara da denize girdiler. Fakat yüzerken bile yine birbirlerinden ayrı kalamadılar. Becker ile Carvalho Monteiro, yaklaşık bir yıldır Londra, Dubai gibi dünyanın farklı coğrafyalarında birlikte görüntülendiler.
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Becker'in genç sevgilisi Lilian de Carvalho Monteiro'nun politik risk analisti olduğu belirtildi. Genç kadının beş dil konuştuğu da kendisiyle ilgili notlar arasında.
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Boris Becker, başarılı spor hayatının yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Tenisçi. Lily Becker ile evliliğinden 11 yaşında Amadeus adında bir erkek çocuk babası.
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Boris Becker, tek gecelik bir kaçamak yaşadığı Anna Ermakova'dan da Anna adında bir çocuğu bulunuyor.
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Bu kaçamak, bir dönem spor dünyasının en büyük skandalları arasında sayılmıştı.
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2000 yılında yaşanan bu olay Becker'in 1993 yılında evlendiği Barbara Becker ile boşanmasına da yol açmıştı.