Borderline nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu belirtileri

BORDERLİNE BELİRTİLERİ Sevdikleri kişiyi bazen göklere çıkarıp idealize ederken bazen de yerin dibine sokarak aşağılarlar ve develüe ederler.Kendilerini zaman zaman çok değerli, çok güzel, çok yakışıklı, çok zeki hissederken zaman zaman da değersiz, çirkin ve aptal hissederler.Sıklıkla yoğun bir boşluk ve anlamsızlık duyguları olur. Öfkelendiklerinde ve kendilerini kötü hissettiklerinde bu duyguyu diğerine vererek rahatlama yani yansıtmalı özdeşim savunma mekanizmasını da oldukça sık kullanırlar. Sevgileriyle, eşleriyle ya da partnerleriyle yaşadıkları ilişkide yolun sonuna geldiklerini anladıklarında yoğun bir panik ve korku yaşarlar. Genellikle ilişkinin hemen ardından yeni bir partner bulmak isterler. Yas yaşama yetileri oldukça kısıtlıdır. Diğerinin boşluğunu bir başkasının doldurmasını isterler.