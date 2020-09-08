Borderline nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu belirtileri
'Türkiye'de 'Sınır Kişilik Bozukluğu' olarak bilinen borderline oranı her geçen gün artıyor. Borderline kişilik özelliği gösterenkişilerin kendine ve karşısındakilere ilişkin duyguları her an değişebiliyor. kendisini güvenli ve başarılı hissederken, bazen de çok kötü hissedebiliyor. Peki, Borderline nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu belirtileri neler?
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Borderline Kişilik Bozukluğu görülen kişilerin temel özelliklerinden birisi duygularda, insan ilişkilerinde ve davranışlarda keskin dalgalanmaların olmasıdır. Borderline kişilik bozukluğu yaşayan kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarında gelgitler meydana gelmektedir. Bu gelgitler kişinin sosyal hayatını, iş hayatını, arkadaşlık ilişkilerini etkilemektedir.
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DÜNYA YA SİYAH YA BEYAZDIR
Borderline kişilik bozukluğu dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan ilk şey bölmedir. Bu kişilik bozukluğuna sahip olanlar dünyayı ya siyah ya beyaz görür. Korona günlerinde de duyguları sürekli değişkendir. Bazı günler depresif, mutsuz, huzursuzken bazı günler neşeli ve mutlu olurlar. İki uç duygu arasında sık sık gidip gelirler.
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BORDERLİNE BELİRTİLERİ
Sevdikleri kişiyi bazen göklere çıkarıp idealize ederken bazen de yerin dibine sokarak aşağılarlar ve develüe ederler.Kendilerini zaman zaman çok değerli, çok güzel, çok yakışıklı, çok zeki hissederken zaman zaman da değersiz, çirkin ve aptal hissederler.Sıklıkla yoğun bir boşluk ve anlamsızlık duyguları olur. Öfkelendiklerinde ve kendilerini kötü hissettiklerinde bu duyguyu diğerine vererek rahatlama yani yansıtmalı özdeşim savunma mekanizmasını da oldukça sık kullanırlar. Sevgileriyle, eşleriyle ya da partnerleriyle yaşadıkları ilişkide yolun sonuna geldiklerini anladıklarında yoğun bir panik ve korku yaşarlar. Genellikle ilişkinin hemen ardından yeni bir partner bulmak isterler. Yas yaşama yetileri oldukça kısıtlıdır. Diğerinin boşluğunu bir başkasının doldurmasını isterler.
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Borderline olan kişilerde depresyon gibi hastalıklarda eşlik edebilir. Bu nedenle iştah kaybı, iştahta artış, kas ağrıları, baş ağrısı, ishal, kabızlık gibi fiziksel belirtiler görülebilir. Bu Kişilerde kendine zarar verme davranışı görülebilir. Bu nedenle madde kullanımı, aniden aşırı yemek yeme gibi belirtileri de bulunur.