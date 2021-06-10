Hangi borçlar yapılandırılacak? İnternetten borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte borç yapılandırma sürecinin detayları

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN DETAYLARI E devlet vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı, borç yapılandırmalarında vatandaşlara hizmet verecek. SGK; MTV, trafik cezası vergi borcu yapılandırmalarında yer alacak. Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borcunu da zamana yayacak.



Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.