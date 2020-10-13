Boran Kuzum ve Miray Daner arasında neler oluyor? 'Yol arkadaşım...'
Birlikte rol aldıkları diziden Miray Daner ile olan fotoğraflarını paylaşan Boran Kuzum, altına düştüğü not ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuzum, "Yol arkadaşım" diye başladığı notla hayranlarını heyecanlandırdı.
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Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
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Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.
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'Yol arkadaşım'
Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım. Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.
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Boran Kuzum'un paylaşıma aynı şekilde karşılık veren Miray Daner ise, 'Boran’ım. Benim canım. Ruhu özel, yüreği güzel yol arkadaşım. Yollarımızın bir kez daha kesişmiş olması benim için en büyük şans. En zor anlarda arkama her yaslandığımda şüphesiz orada olduğunu bilmek her zaman bana güç verdi. Konuşmaya gerek kalmaksızısın bakışlarınla her daim benimle konuştuğun,yaptığımız işe tüm inancınla yüreğini koyduğun ve bir kez daha bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim.İyi ki sen...' yorumunu yaptı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şimdiden ikilinin çok güzel bir dizi partneri olduğunu belirtti. İkili daha önce sevgili olmadıklarını söylemiş olsa da bu paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin arasındaki ilişkiyi merak etmeye başladı.
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Miray Daner daha önce Kubilay Aka ile aşk yaşıyordu.