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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 07:39 | 

Boran Kuzum: Miray ile aramızda aşk yok

Boran Kuzum, “Saygı” dizisindeki rol arkadaşı Miray Daner’le aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Miray ile arkadaşız” dedi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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“Saygı” dizisi ile setlere dönen Boran Kuzum, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir kafede kız arkadaşıyla buluşan Kuzum, mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

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Dizide başrolü paylaştığı Miray Daner’in koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti. Boran Kuzum, konuyla ilgili yöneltilen sorulara “Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra korona ortaya çıktı” yanıtını verdi.

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Kuzum, Miray Daner ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkında ise, “Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok” diye konuştu.

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Aşk haberlerinin ardından Kubilay Aka’nın kendisini Instagram takibinden çıktığının hatırlatılması üzerine Kuzum, “Kendisiyle bu durumu hiç konuşmadım. Onun da korona testi pozitif çıkmış. Setlerde sorun var zaten” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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