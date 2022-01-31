Bora Akkaş 'Üç Kuruş'a katıldı! Bora Akkaş kimdir?

Reklam, dizi-Film oyuncusu Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile ismini geniş kitlelere duyurdu.



Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitarüyesi olarak müzik alanında çalışmalarda bulundu. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı, ve ikinci oldu. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynadı. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.