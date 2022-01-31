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Bora Akkaş 'Üç Kuruş'a katıldı! Bora Akkaş kimdir?

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Show TV’de ekranlara gelen Ay Yapım’ın ilgiyle izlenen dizisi ‘Üç Kuruş’un oyuncu kadrosuna Sezin Akbaşoğulları’nın ardından genç kuşaktan Bora Akkaş dahil oldu. Dizi sektörünün başarılı simalarından olan Bora Akkaş, ‘Üç Kuruş’ta çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bora Akkaş kimdir?

1/3Bora Akkaş Üç Kuruşa katıldı Bora Akkaş kimdir

Fark yaratan hikayesiyle dikkat çeken Ay Yapım imzalı ‘Üç Kuruş’ oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında bambaşka karakterleri canlandıran oyuncu Bora Akkaş dizinin ekibine dahil oldu. Seyirci, Akkaş’ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş’ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.

2/3Bora Akkaş Üç Kuruşa katıldı Bora Akkaş kimdir

Reklam, dizi-Film oyuncusu Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile ismini geniş kitlelere duyurdu.

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitarüyesi olarak müzik alanında çalışmalarda bulundu. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı, ve ikinci oldu. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynadı. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.

3/3Bora Akkaş Üç Kuruşa katıldı Bora Akkaş kimdir

Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona erdi.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki gösterdi.

19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu. Çift 2019 yılında tek celsede boşandı.

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