Stil Kaynak: Doğan Burda Haber Giriş: 19 Şubat 2018 - 14:24 | 18 Şubat 2021 - 16:48

Bookmark’ınıza eklemeniz gereken 7 moda blog’u

Moda blogger’ları son dönemde en az ünlüler kadar takip edilen kişiler. Hem sayelerinde modanın son trendlerini takip ediyoruz hem de günlük giyimimiz için ilham alıyoruz. Bu nedenle tüm dünyada moda severler tarafından çok sevilen moda blogger’larını sizin için derledik.