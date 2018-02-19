Bookmark’ınıza eklemeniz gereken 7 moda blog’u

Moda blogger’ları son dönemde en az ünlüler kadar takip edilen kişiler. Hem sayelerinde modanın son trendlerini takip ediyoruz hem de günlük giyimimiz için ilham alıyoruz. Bu nedenle tüm dünyada moda severler tarafından çok sevilen moda blogger’larını sizin için derledik.
Bir model ve blogger olan Natasha’nın süper şık bir giyim anlayışı var. Günlük giyim için herkesin ulaşabileceği markaları kullanarak adeta harikalar yaratıyor. Modanın bu kadar içinde olan biri için oldukça büyük bir yetenek.
2
Abone Ol
Pernille Teisbaek /@pernilletesibaek
Şık bir Scandi stiline sahip Pernille, farklı şeyleri denemekten hoşlanan moda severler için ideal. Eklektik sokak modası tarzını ve modanın en son gelişmelerini Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3
Abone Ol
Harper and Harley / harperandharley.com /@harperandharley
Minimalist çizgiler tam benim işim ve tüm dolabımda bu sade şıklığı görmek istiyorum diyorsanız sizin blogger’ınız kesinlikle Harper and Harley. Avustralyalı blogger dolabınızda gerekli değişiklikleri yapmak için size gerekli ilhamı verecek.
Moda dünyasının uzun kadınlarından biri olan Veronica eski kıyafetleri nasıl kombinleyeceği konusunda oldukça başarılı. Sneaker’ları çok seviyor ve moda, sanat, güzellik ve sokak stilini bir araya getiriyor.
5
Abone Ol
A Style Album / astylealbum.com / @astylealbum
Emma Thatcher ve Louise Redknapp’ın designer ve önemli markalardan oluşan dolabındaki parçaları görmek gerçekten çok ilham verici. Güzellik ve tasarım üzerine verdikleri örneklerle sokak stilinizi bir adım öteye taşıyacakları kesin.
6
Abone Ol
5 Inch and Up / 5inchandup.com / @5inchandup
Ayakkabılara takıntılı mısınız? O halde bu hanımefendiyle hemen tanışmanız gerekiyor. Dünyanın en güzel ayakkabılarını bir şekilde bir araya toplamayı başaran bu blogger, ayakkabının ne kadar güzel bir aksesuara dönüşebileceğini her postta bir kez daha vurguluyor.
7
Abone Ol
Symphony of Silk / sympkonyofsilk.com / @symphonyofsilk
Aslında bir avukat olan Lorna Humphrey, aynı zamanda çok yoğun çalışan da bir moda blogger’ı. Özellikle düşük ve yüksek bütçeli parçaların nasıl kombinlenebileceği konusunda uzman. Kurumsal hayat için ise birbirinden güzel çözümleri bulunuyor.