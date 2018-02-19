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Stil
Kaynak: Doğan Burda
Haber Giriş: 19 Şubat 2018 - 14:24 | 

Bookmark’ınıza eklemeniz gereken 7 moda blog’u

Moda blogger’ları son dönemde en az ünlüler kadar takip edilen kişiler. Hem sayelerinde modanın son trendlerini takip ediyoruz hem de günlük giyimimiz için ilham alıyoruz. Bu nedenle tüm dünyada moda severler tarafından çok sevilen moda blogger’larını sizin için derledik.

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1Bisous Natasha / bisousnatasha.com / @natashandlovu
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Bisous Natasha / bisousnatasha.com / @natashandlovu

Bir model ve blogger olan Natasha’nın süper şık bir giyim anlayışı var. Günlük giyim için herkesin ulaşabileceği markaları kullanarak adeta harikalar yaratıyor. Modanın bu kadar içinde olan biri için oldukça büyük bir yetenek.

2Pernille Teisbaek /@pernilletesibaek
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Pernille Teisbaek /@pernilletesibaek

Şık bir Scandi stiline sahip Pernille, farklı şeyleri denemekten hoşlanan moda severler için ideal. Eklektik sokak modası tarzını ve modanın en son gelişmelerini Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

3Harper and Harley / harperandharley.com /@harperandharley
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Harper and Harley / harperandharley.com /@harperandharley

Minimalist çizgiler tam benim işim ve tüm dolabımda bu sade şıklığı görmek istiyorum diyorsanız sizin blogger’ınız kesinlikle Harper and Harley. Avustralyalı blogger dolabınızda gerekli değişiklikleri yapmak için size gerekli ilhamı verecek.

4Veronica Heilbrunner / hey-woman.com / @veronikaheilbrunner
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Veronica Heilbrunner / hey-woman.com / @veronikaheilbrunner

Moda dünyasının uzun kadınlarından biri olan Veronica eski kıyafetleri nasıl kombinleyeceği konusunda oldukça başarılı. Sneaker’ları çok seviyor ve moda, sanat, güzellik ve sokak stilini bir araya getiriyor.

5A Style Album / astylealbum.com / @astylealbum
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A Style Album / astylealbum.com / @astylealbum

Emma Thatcher ve Louise Redknapp’ın designer ve önemli markalardan oluşan dolabındaki parçaları görmek gerçekten çok ilham verici. Güzellik ve tasarım üzerine verdikleri örneklerle sokak stilinizi bir adım öteye taşıyacakları kesin.

65 Inch and Up / 5inchandup.com / @5inchandup
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5 Inch and Up / 5inchandup.com / @5inchandup

Ayakkabılara takıntılı mısınız? O halde bu hanımefendiyle hemen tanışmanız gerekiyor. Dünyanın en güzel ayakkabılarını bir şekilde bir araya toplamayı başaran bu blogger, ayakkabının ne kadar güzel bir aksesuara dönüşebileceğini her postta bir kez daha vurguluyor.

7Symphony of Silk / sympkonyofsilk.com / @symphonyofsilk
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Symphony of Silk / sympkonyofsilk.com / @symphonyofsilk

Aslında bir avukat olan Lorna Humphrey, aynı zamanda çok yoğun çalışan da bir moda blogger’ı. Özellikle düşük ve yüksek bütçeli parçaların nasıl kombinlenebileceği konusunda uzman. Kurumsal hayat için ise birbirinden güzel çözümleri bulunuyor.

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