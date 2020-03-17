Bond kızı Olga Kurylenko, Corona virüsü deneyimini anlattı: Ateşler içinde yanıyordum ama beni hastaneye almadılar

NEDEN HASTANEDE DEĞİLİM Kurylenko, mesajına kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederek başladı. Sonra da kendisine corona virüs ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruları yanıtladı.

Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.