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Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 12:09, /

Bond kızı Olga Kurylenko, Corona virüsü deneyimini anlattı: Ateşler içinde yanıyordum ama beni hastaneye almadılar

Tüm dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs'e yakalanan oyuncu Olga Kurylenko yaşadıklarını anlattı. Ukrayna doğumlu 40 yaşındaki Kurylenko, Instagram hesabından hem kendisine iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti hem de yaşadığı deneyimi paylaştı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Rol aldığı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen eski model yeni oyuncu Olga Kurylenko yaşadığı deneyimi Instagram sayfasından anlattı.

2NEDEN HASTANEDE DEĞİLİM

NEDEN HASTANEDE DEĞİLİM

Kurylenko, mesajına kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederek başladı. Sonra da kendisine corona virüs ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruları yanıtladı.
Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.

3TAKSİDEN BİLE KAPMIŞ OLABİLİRİM

TAKSİDEN BİLE KAPMIŞ OLABİLİRİM

Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı. Olga Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir" diye yanıt verdiği. Bindiği taksiden bile almış olabileceğini belirtti.

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Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.

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