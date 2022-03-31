BOLU'DA SAHUR SAATİ KAÇTA, ezan ne zaman okunacak? İşte Bolu iftar, sahur ve imsak vakitleri 2022

Bolu imsakiye 2022 sahur ve iftar saatleri oruç tutacak vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan orucunda sahur saatleri sahur yemeğinde büyük önem arz ediyor. İslâm'ın beş temelinden biri de Ramazan ayında oruç tutacak olan Bolu'da yaşayan vatandaşlar, sahur sofralarına oturacak. Diyanet bilgilerine göre Bolu'da sahur için imsak vakti 05:02 olacak.
BOLU İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1443
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|05:02
|06:29
|13:02
|16:36
|19:26
|20:47
|2 Ramazan 1443
|3 Nisan 2022 Pazar
|05:00
|06:28
|13:02
|16:37
|19:27
|20:48
|3 Ramazan 1443
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:58
|06:26
|13:02
|16:37
|19:28
|20:49
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|04:56
|06:24
|13:01
|16:37
|19:29
|20:51
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:55
|06:23
|13:01
|16:38
|19:30
|20:52
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:53
|06:21
|13:01
|16:38
|19:31
|20:53
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:51
|06:19
|13:01
|16:39
|19:32
|20:55
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).