Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

BOLU'DA SAHUR SAATİ KAÇTA, ezan ne zaman okunacak? İşte Bolu iftar, sahur ve imsak vakitleri 2022

#Ramazan#Bolu#İmsakiye 2022

Bolu sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Bolu imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Takvime göre ilk oruç 2 Nisan tarihinde tutulacak. Mübarek ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, yarınki oruca Bolu 2022 Ramazan İmsak vakitleri takvimi bilgisine göre niyet edecekler. Sahur sofralarına oturacak olanlar, sahur vakti ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını Diyanet'in Bolu sahur vakitleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, sahur ve iftar saatleri bilgisi.

1/4BOLUDA SAHUR SAATİ KAÇTA, ezan ne zaman okunacak İşte Bolu iftar, sahur ve imsak vakitleri 2022

Bolu imsakiye 2022 sahur ve iftar saatleri oruç tutacak vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan orucunda sahur saatleri sahur yemeğinde büyük önem arz ediyor. İslâm'ın beş temelinden biri de Ramazan ayında oruç tutacak olan Bolu'da yaşayan vatandaşlar, sahur sofralarına oturacak. Diyanet bilgilerine göre Bolu'da sahur için imsak vakti 05:02 olacak.

2/4BOLUDA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA

BOLU'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

BOLU İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi05:0206:2913:0216:3619:2620:47
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar05:0006:2813:0216:3719:2720:48
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:5806:2613:0216:3719:2820:49
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:5606:2413:0116:3719:2920:51
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:5506:2313:0116:3819:3020:52
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:5306:2113:0116:3819:3120:53
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:5106:1913:0116:3919:3220:55


BOLU İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/4ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR?

Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..

4/4BOLUDA SAHUR SAATİ KAÇTA, ezan ne zaman okunacak İşte Bolu iftar, sahur ve imsak vakitleri 2022

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Bolu#İmsakiye 2022