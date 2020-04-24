Bolu iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi! Bolu iftar saati kaçta? İftara ne kadar kaldı?
Bolu iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Bolu iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Bolu iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Bolu imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
Bolu ayının ilk iftarı için Bolu iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Bolu Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Bolu'da iftar saat kaçta yapılacak ve Bolu iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Bolu iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
BOLU'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Bolu ilk iftar saati 19.49 olacak. Bolu'da teravih saati ise 21.18 olarak eda edilecek.
BOLU İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:20
|19:49
|21:18*
|2
|25.04.2020
|04:18
|19:50
|21:19
|3
|26.04.2020
|04:16
|19:51
|21:20
|4
|27.04.2020
|04:14
|19:52
|21:22
|5
|28.04.2020
|04:12
|19:53
|21:23
|6
|29.04.2020
|04:10
|19:54
|21:25
|7
|30.04.2020
|04:09
|19:55
|21:26
|8
|01.05.2020
|04:07
|19:56
|21:28
|9
|02.05.2020
|04:05
|19:57
|21:29
|10
|03.05.2020
|04:03
|19:59
|21:31
|11
|04.05.2020
|04:02
|20:00
|21:32
|12
|05.05.2020
|04:00
|20:01
|21:34
|13
|06.05.2020
|03:58
|20:02
|21:35
|14
|07.05.2020
|03:56
|20:03
|21:37
|15
|08.05.2020
|03:55
|20:04
|21:38
|16
|09.05.2020
|03:53
|20:05
|21:40
|17
|10.05.2020
|03:52
|20:06
|21:41
|18
|11.05.2020
|03:50
|20:07
|21:43
|19
|12.05.2020
|03:48
|20:08
|21:44
|20
|13.05.2020
|03:47
|20:09
|21:46
|21
|14.05.2020
|03:45
|20:10
|21:47
|22
|15.05.2020
|03:44
|20:11
|21:49
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:12
|21:50
|24
|17.05.2020
|03:41
|20:13
|21:52
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:13
|21:53
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:14
|21:55**
|27
|20.05.2020
|03:37
|20:15
|21:56
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:16
|21:57
|29
|22.05.2020
|03:34
|20:17
|21:59
|30
|23.05.2020
|03:33
|20:18
|22:00
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