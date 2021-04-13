Bolu iftar vakitleri: Bolu'da iftar saat kaçta? Bolu sahur ve iftar saatleri paylaşıldı
Bolu iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı. Oruç ibadetini Bolu'da gerçekleştiren vatandaşlar, belirlenen imsakiye takvimi doğrultusunda sahur sofrasına oturup iftar yapacaklar. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşların imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor. Peki, Bolu'da iftar saat kaçta? İşte Bolu sahur ve iftar saatleri...
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte il genelinde olduğu gibi Bolu'da da iftar saati için araştırmalar hız kazandı. Bolu iftar saatleri Diyanet tarafından paylaşılan imsakiye takvimiyle kamuoyuna sunuldu. Peki, Bolu'da ilk iftar saat kaçta gerçekleşecek, akşam ezanı kaçta okunacak. İşte 2021 Bolu sahur ve iftar saatleri...
BOLU 2021 İMSAKİYE BİLGİLERİ
BOLU İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:41
|06:11
|12:59
|16:40
|19:37
|21:02
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:39
|06:10
|12:59
|16:41
|19:38
|21:03
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:37
|06:08
|12:59
|16:41
|19:39
|21:04
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:35
|06:07
|12:59
|16:41
|19:40
|21:06
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:33
|06:05
|12:58
|16:42
|19:42
|21:07
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:31
|06:04
|12:58
|16:42
|19:43
|21:09
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:29
|06:02
|12:58
|16:42
|19:44
|21:10
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:28
|06:01
|12:58
|16:43
|19:45
|21:11
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:26
|05:59
|12:57
|16:43
|19:46
|21:13
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:24
|05:58
|12:57
|16:43
|19:47
|21:14
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:22
|05:56
|12:57
|16:44
|19:48
|21:16
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:20
|05:55
|12:57
|16:44
|19:49
|21:17
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:18
|05:53
|12:57
|16:44
|19:50
|21:19
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:16
|05:52
|12:56
|16:45
|19:51
|21:20
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|04:15
|05:51
|12:56
|16:45
|19:52
|21:22
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:13
|05:49
|12:56
|16:45
|19:53
|21:23
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:11
|05:48
|12:56
|16:45
|19:54
|21:25
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:09
|05:47
|12:56
|16:46
|19:55
|21:26
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:07
|05:45
|12:56
|16:46
|19:56
|21:27
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:06
|05:44
|12:56
|16:46
|19:57
|21:29
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:04
|05:43
|12:56
|16:47
|19:58
|21:30
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|04:02
|05:42
|12:55
|16:47
|19:59
|21:32
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:00
|05:40
|12:55
|16:47
|20:00
|21:33
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|03:59
|05:39
|12:55
|16:47
|20:01
|21:35
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|03:57
|05:38
|12:55
|16:48
|20:02
|21:36
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:55
|05:37
|12:55
|16:48
|20:03
|21:38
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|03:54
|05:36
|12:55
|16:48
|20:04
|21:39
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:52
|05:35
|12:55
|16:48
|20:05
|21:41
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:50
|05:34
|12:55
|16:49
|20:06
|21:42
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:49
|05:33
|12:55
|16:49
|20:07
|21:44