Gündem Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 16:55 | 13 Nisan 2021 - 16:55

Bolu iftar vakitleri: Bolu'da iftar saat kaçta? Bolu sahur ve iftar saatleri paylaşıldı

Bolu iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı. Oruç ibadetini Bolu'da gerçekleştiren vatandaşlar, belirlenen imsakiye takvimi doğrultusunda sahur sofrasına oturup iftar yapacaklar. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşların imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor. Peki, Bolu'da iftar saat kaçta? İşte Bolu sahur ve iftar saatleri...