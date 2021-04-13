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GeriGündem Bolu iftar vakitleri: Bolu'da iftar saat kaçta? Bolu sahur ve iftar saatleri paylaşıldı
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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 16:55 | 

Bolu iftar vakitleri: Bolu'da iftar saat kaçta? Bolu sahur ve iftar saatleri paylaşıldı

Bolu iftar ve sahur vakitleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı. Oruç ibadetini Bolu'da gerçekleştiren vatandaşlar, belirlenen imsakiye takvimi doğrultusunda sahur sofrasına oturup iftar yapacaklar. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşların imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor. Peki, Bolu'da iftar saat kaçta? İşte Bolu sahur ve iftar saatleri...

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Saatlerin ilerlemesiyle birlikte il genelinde olduğu gibi Bolu'da da iftar saati için araştırmalar hız kazandı. Bolu iftar saatleri Diyanet tarafından paylaşılan imsakiye takvimiyle kamuoyuna sunuldu. Peki, Bolu'da ilk iftar saat kaçta gerçekleşecek, akşam ezanı kaçta okunacak. İşte 2021 Bolu sahur ve iftar saatleri...

2BOLU 2021 İMSAKİYE BİLGİLERİ

BOLU 2021 İMSAKİYE BİLGİLERİ

BOLU İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:4106:1112:5916:4019:3721:02
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba04:3906:1012:5916:4119:3821:03
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe04:3706:0812:5916:4119:3921:04
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma04:3506:0712:5916:4119:4021:06
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi04:3306:0512:5816:4219:4221:07
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar04:3106:0412:5816:4219:4321:09
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:2906:0212:5816:4219:4421:10
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:2806:0112:5816:4319:4521:11
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:2605:5912:5716:4319:4621:13
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:2405:5812:5716:4319:4721:14
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:2205:5612:5716:4419:4821:16
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:2005:5512:5716:4419:4921:17
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:1805:5312:5716:4419:5021:19
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:1605:5212:5616:4519:5121:20
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:1505:5112:5616:4519:5221:22
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:1305:4912:5616:4519:5321:23
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:1105:4812:5616:4519:5421:25
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:0905:4712:5616:4619:5521:26
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:0705:4512:5616:4619:5621:27
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:0605:4412:5616:4619:5721:29
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:0405:4312:5616:4719:5821:30
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı04:0205:4212:5516:4719:5921:32
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba04:0005:4012:5516:4720:0021:33
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe03:5905:3912:5516:4720:0121:35
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma03:5705:3812:5516:4820:0221:36
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi03:5505:3712:5516:4820:0321:38
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar03:5405:3612:5516:4820:0421:39
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi03:5205:3512:5516:4820:0521:41
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı03:5005:3412:5516:4920:0621:42
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba03:4905:3312:5516:4920:0721:44

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DİĞER İLLERDE İFTAR SAATLERİ



Diğer illerin iftar saatlerini görüntülemek için lütfenburaya tıklayın

4EN KISA ORUÇ HATAYDA

EN KISA ORUÇ HATAY'DA

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk iftar bugün yapılacak. Ramazanın ilk günü son iftar saat 19.59'da Edirne'de yapılacak. İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

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