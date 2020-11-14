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Hürriyet
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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - AA- İHA
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 17:15 | 

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkiilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis, gün boyu devam etti. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.

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