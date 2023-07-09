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BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı?

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Tüneli#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ankar-İstanbul Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 22:52

Trafiğe kapanan yollar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklama ile belli oldu. Samsun, Zonguldak, Ordu ve Düzce'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre TEM Otoyolu'nda da heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. Yola çıkacak olan sürücüler Bolu Dağı Tüneli ile İstanbul Ankara yolu son durum bilgilerine odaklandı. Peki, hangi yollar trafiğe kapatıldı? Bolu Dağı ve ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak? İşte, trafiğe kapatılan yollarda son durum gelişmeleri.

1/3BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak Hangi yollar trafiğe kapalı

Meydana gelen heyelan nedeniyle Bolu Tüneli'nde trafik kapanırken, Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nda da trafik durma noktasına geldi. Trafiğe kapatılan yollar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklaması ile belli oldu. Son gelen bilgilere göre Bolu Dağı Tüneli'nden sonra Ankara - İstanbul yönünde de ulaşım durdu. Sürücülerin Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları önem arz edecek. Peki, Bolu Dağı ve Ankara İstanbul yolu ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.

2/3BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Tünelin açılış saati hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı?

#Bolu Tüneli
3/3ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU KAPANDI MI

ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU KAPANDI MI?

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağış dolayısıyla Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığını duyurdu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" dedi.

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#Bolu Tüneli#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ankar-İstanbul Otoyolu

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BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak Hangi yollar trafiğe kapalı

BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı?

#Bolu Tüneli