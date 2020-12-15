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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 08:56 | 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir, nereli? İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın biyografisi

Tanju Özcan, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özca, milletvekili seçilmeden önce Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerini sürdürdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir, nereli? İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın biyografisi...

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Tanju Özcan, Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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24, 25 ve 26. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

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İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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