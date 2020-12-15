Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir, nereli? İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın biyografisi

24, 25 ve 26. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.