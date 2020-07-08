Yaptığı hareket dünyayı şoka soktu! Kamera karşısına geçip...

65 yaşındaki devlet başkanı 'Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum, demem ki ilaç işe yarıyor. Bugün koronavirüs tedavisinde birçok ilaç kullanıldığını biliyoruz, çoğunun tam olarak etkili olduğu kanıtlanmadı ama bakın bende işe yarıyor. Ya siz bu ilaca güveniyor musunuz?' sözlerini kullandı.