Yaptığı hareket dünyayı şoka soktu! Kamera karşısına geçip...
Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi dün pozitif çıkmıştı. Bolsonaro ilk iş kamera önüne geçip dünyada gündem olan hareketi yaptı.
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Latin Amerika ülkesi Brezilya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında geliyor.
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ABD'den sonra en ağır kayıpların yaşandığı ülke dünyada koronavirüs vaka sayısı ve ölümlerinde en ağır bilançolardan birini vermeye devam ediyor.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.
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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.
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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
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Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Covid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
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Dün sabah saatlerinde yüksek ateş şikayeti olduğu bildirilen devlet başkanının Covid-19 testi yaptırdığı duyurulmuş, akşam saatlerindeyse Bolsonaro'nın koronavirüs kaptığı açıklanmıştı.
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Brezilya devlet başkanı Bolsonaro yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başından beri takındığı tavır, virüsü ciddiye almaması ve ülkesinin içine düştüğü durumdan sorumlu olduğu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyor.
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Brezilya devlet başkanı dün kameraların önüne geçerek 'hydroxychloroquine' adı verilen ve koronavirüs tedavisinde kullanılsa da etkinliği kanıtlanmamış olan ilacı içti ve adeta şov yaptı.
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Bolsonaro hydroxychloroquine içerken poz vererek kendisini iyi hissettiğini, ilacın tedavide hemen etkili olmaya başladığını iddia etti.
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Hydroxychloroquine adı verilen ve sıtma tedavisinde kullanılan ilaç salgının başından beri en çok ABD başkanı Donald Trump ve Bolsonaro tarafından lanse edilmişti.
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Uzmanlar ise hydroxychloroquine adlı ilacın koronavirüsü tedavi ettiğinin kanıtlanmadığı söylüyor.
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Bolsonaro kameraların önünde yaptığı açıklamada yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetlerinin olduğu iddiasını yalanlayarak iyi hissettiğini ve ilacın kendisini tedavi ettiğini söyledi.
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65 yaşındaki devlet başkanı 'Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum, demem ki ilaç işe yarıyor. Bugün koronavirüs tedavisinde birçok ilaç kullanıldığını biliyoruz, çoğunun tam olarak etkili olduğu kanıtlanmadı ama bakın bende işe yarıyor. Ya siz bu ilaca güveniyor musunuz?' sözlerini kullandı.
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Bolsonaro'nun ülkesindeki koronavirüs gerçeğini kabul etmemesi tüm dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Brezilya'da sokaklardaki duvarlara Bolsonaro'yu konu alan graffiti'ler bile çizilmiş durumda.
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Salgının başlarında ülkesindeki ABD elçisiyle bir araya gelerek poz veren Bolsonaro halkının içine düştüğü durumu ciddiye almadığı için büyük eleştirilere uğramıştı.
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Bolsonaro'nun salgının başından beri virüs riskini hiçe saydığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmayı reddettiği biliniyor.
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Devlet başkanı Bolsonaro, Brezilya'daki koronavirüs karşıtı eylemlere de ön saflarda katılmış ve bu davranışı dünyada gündem olmuştu.
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Brezilya'da hastanelerin koronavirüs servisleri ve yoğun bakım üniteleri Covid-19 hastalarıyla dolup taşıyor.
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Salgının boyutu büyüyüp ülkede tabut sıkıntısı baş gösterdiği haberleri dünyada büyük endişeye sebep olmuştu.
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Brezilya'da Bolsonaro karşıtı aktivist gruplar salgının ülkedeki durumuna dikkat çekmek için ünlü Copacabana plajına sembolik mezarlar kazarak dünyada kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardı.
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Vurdumduymaz tavırlarıyla tepki toplayan Bolsonaro ise bu konularda hiç yorum yapmamış, sessiz kalmayı tercih etmişti.
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Covid-19'a yakalanan Bolsonaro'nın hastalığının seyri ve tüm uyarılara rağmen uyguladığı hydroxychloroquine ilaçlı tedavisinin sonuçları dünyada merakla beklenmeye başladı.