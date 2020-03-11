Bölge şimdiden değerlendi! Dünyanın en büyük projesinde son durum görüntülendi

Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayakların yüksekliği 318 metre. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için de kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.