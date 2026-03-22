Bölge kara gömüldü: Takvimler 'ilkbahar' ama zemheri kışı yaşıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Yayla#Artvin
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 10:04

Nisan ayına sayılı günler kalsa da yurdun doğusundaki bazı kentlerde hala çetin kış şartları etkili oluyor. Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla yağan kar etkisini sürdürdü. Vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ise gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.