Bölge halkı yıllardır sıradan bir taş zannediyordu! Bingöl'de büyük keşif: 50 milyon yıllık oldukları değerlendiriliyor

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 14:16

Bingöl'ün Şaban köyü kırsalındaki dağlık alanda köy sakinleri yıllardır gördükleri taşları sıradan bir taş zannediyordu. Bingöl Üniversitesi (BÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nebi Butasım, bölgeden aldığı örnekleri üniversitedeki yerbilim uzmanlarına gösterince gerçek ortaya çıktı.