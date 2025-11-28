Bölge halkı yıllardır sıradan bir taş zannediyordu! Bingöl'de büyük keşif: 50 milyon yıllık oldukları değerlendiriliyor

Doç. Dr. Nebi Butasım da Şaban köyünün aynı zamanda memleketi olması nedeniyle sanat tarihçisi olarak bölgede yıllardır turistik geziler düzenlediklerini ve bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bingöl'ün önemli gezi güzergahlarından olan kalp şeklindeki Gerendal Gölü'nün alt tarafında midye ve deniz yıldızı gibi bazı fosillere rastladıklarını anlatan Butasım, bu fosillerin ne olduğunu merak ettiklerini ifade etti.
Fosilleri akademisyenlere gösterdiğinde yaklaşık 50 milyon yıl öncesine ait olduğuna dair bilgi aldığını anlatan Butasım, "Kenan Akbayram hocamızla burada bilimsel yüzey araştırmaları yaptık ve gerçekten de çok fazla fosil olduğunu fark ettik. İlgili kurumlardan bu bölgenin jeopark veya sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Gençlerimiz için bilim 50 milyon yıllık bir geçmişi ve tarihi görmeleri açısından güzel etkinlikler yapılabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.