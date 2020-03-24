Boğazınızı şekersiz pastiller ile koruyun

Bağışıklığınızı güçlendirin Herkes bağışıklık sistemini desteklemek için önerilerde bulunuyor ama bunların hepsi doğru değil. Biz bitkilerde deneysel çalışmalara güvenmeyiz. Çünkü vücuda girdikten sonra mide ve bağırsakta değişime uğrar. Örneğin nar, zerdeçal, zencefil dediğimde insanlar bunları çay yapıp içtiğinde etkili olmaz. Çünkü mide-bağırsak sisteminde farklı moleküllere dönüşüyor. Bu maddelerin hepsini akılcı kullanmak gerekiyor. Bitkiler aleminden anlayan kişi sayısı azdır. İnsanlar panik yapmadan doğru tavsiyeleri uygulamalı.