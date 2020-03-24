Boğazınızı şekersiz pastiller ile koruyun

Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, COVİD 19’a karşı alınacak önlemler konusunda; ağız bölgesinin korunması ve bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemine dikkat çekti, boğazınız için şekersiz pastil kullanın uyarısında bulundu.
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Prof. Dr. Erdem Yeşilada COVİD 19’a karşı, özellikle ağız-burun-boğaz bölgesinin korunması gerektiğini vurguladı.
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İşte hem ağız burun boğazı koruyacak hem de bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler...
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Burnunuzu dezenfekte edin
Kuvvetli mikrop giderici etkisi olan uçucu yağları koklamak (çay ağacı yağı veya okaliptüs yağı gibi kuvvetli mikrop giderici etkisi olan uçucu yağlar) veya oda nemlendiricileri içerisinde kullanmak yararlı olabilir, ama bunu abartmamak gerekiyor. Çünkü kokuya karşı tepki olarak alerjiler meydana gelebilir. Arada bir yaparak burnumuzdaki dezenfeksiyonu bu şekilde sağlayabiliriz.
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Boğazınız için şekersiz pastil kullanın
COVİD 19’a karşı korunmada ağzımız önemli, yediklerimi içtiklerimizle ağzımıza mikrop alıyoruz. Bu nedenle mutlaka şekersiz bitkisel pastiller tercih edilmeli.
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Pastil aldıktan sonra bir saat yemek yemeyin
Kullanabileceğimiz faydalı özütler nar özütü, zencefil özütü, zerdeçal özütü, laden özütü ve mürver özütüdür. Bu özütler virüsün gelişip yayılmasını önleyebilir. Burada önemli husus pastil alındıktan sonra bir saat boyunca bir şey yenilip içilmemeli. Bir şey yerseniz bitki özütleri mideye gider ve yapısal değişime uğrar, virüs üzerindeki etkisini kaybeder.
6
Bağışıklığınızı güçlendirin
Herkes bağışıklık sistemini desteklemek için önerilerde bulunuyor ama bunların hepsi doğru değil. Biz bitkilerde deneysel çalışmalara güvenmeyiz. Çünkü vücuda girdikten sonra mide ve bağırsakta değişime uğrar. Örneğin nar, zerdeçal, zencefil dediğimde insanlar bunları çay yapıp içtiğinde etkili olmaz. Çünkü mide-bağırsak sisteminde farklı moleküllere dönüşüyor. Bu maddelerin hepsini akılcı kullanmak gerekiyor. Bitkiler aleminden anlayan kişi sayısı azdır. İnsanlar panik yapmadan doğru tavsiyeleri uygulamalı.
7
Yoğun kıvamlı çayla gargara yapın
Bitki çayı içmenin yanı sıra, bitki çaylarını yoğun bir kıvamda hazırlayıp gargara yapın. Çünkü çay içtiğinizde midenize gidiyor ve etkisi azalıyor ya da kayboluyor. Virüsler üzerinde etkili olması için adaçayını, yeşil çayı yoğun bir kıvamda şekersiz şekilde hazırlayarak gargara yapabilirsiniz. Boğazınızı korumak için en basit önlemleri bu şekilde uygulayabilirsiniz.