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Gündem
Ali TİNBEK - İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30 Ocak 2021 - 13:48 | 

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayında yeni gelişme!

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı. Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi. 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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