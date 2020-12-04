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Burçak BOZKUŞ - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 11:55 | 

Boğaz'da balıkçı tekneleri tartışması... Prof. Dr. Saadet Karakulak: Kıyısal habitatların korunması lazım

İSTANBUL Boğazı'nda balıkçı teknelerinin sayısındaki artış, dikkat çekiyor. Balıkçı gemilerinin kıyıda avlanmasının balık popülasyonuna büyük ölçüde zarar vereceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, "İstanbul Boğazı'nın daha çok kıyı balıkçısına açılmasını, endüstriyel balıkçıya kapatılması yönünde tavsiyelerimiz var. Çünkü dar bir koridor üzerinde yapılacak avcılık, balık stoklarının azalmasına hatta neslin tehlike altına girmesine yol açıyor" dedi.

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