BoÄŸaz TahriÅŸine Ne Ä°yi Gelir? TÃ¼m bitki Ã§aylarÄ±: BoÄŸazÄ± yumuÅŸatan ve bununla birlikte baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiren tÃ¼m bitki Ã§aylarÄ± boÄŸaz tahriÅŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in iÃ§ilebilir. Bilhassa ada Ã§ayÄ± ve Ä±hlamur bu yÃ¶nde ÅŸikayetlerinin bulunan hastalarÄ±n Ã§ok daha iyi hissetmelerini saÄŸlÄ±yor. Burada dikkat edilmesi gereken en Ã¶nemli nokta bitki Ã§aylarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak iÃ§ilmemesidir. AÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak iÃ§ecekler tÄ±pkÄ± soÄŸuk iÃ§ecekler boÄŸazÄ± tahriÅŸ eder.



BallÄ± sÃ¼t: Ã‡ocuklarda boÄŸaz tahriÅŸine iyi gelen ÅŸifalÄ± iÃ§eceklerin baÅŸÄ±nda ballÄ± sÃ¼t geliyor. SÃ¼t, kalsiyum aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin olduÄŸu iÃ§in metabolizmanÄ±n Ã§ok daha hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Bu da iyileÅŸme sÃ¼recinin Ã§ok daha hÄ±zlÄ± geliÅŸmesini saÄŸlamaktadÄ±r. GÃ¼nde iki kere hazÄ±rlanabilir. Ã–zellikle gece yatmadan Ã¶nce iÃ§ilmesi Ã¶neriliyor.



Pastil: Eczanelerden temin edilebilen pastiller, gÃ¼nde iki ya da Ã¼Ã§ kere kullanÄ±labilir. Nane Ã¶zlÃ¼ olan pastil Ã¼rÃ¼nleri hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok daha kÄ±sa sÃ¼rede atlatÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.



BoÄŸaz TahriÅŸinden Korunmak Ä°Ã§in;Â



Buhar banyosu: Bir kapta kaynatÄ±lan suyun buharÄ±ndan faydalanÄ±larak boÄŸaz tahriÅŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã–zellikle Ã¼st solunum yolu enfeksiyonu bulunan hastalarda sabah ve akÅŸam olmak Ã¼zere gÃ¼nde iki kere buhar banyosu yapabilir.



Gargara: Tuz ve karbonat ile hazÄ±rlanan gargara, hem boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±na hem de tahriÅŸine Ã§ok iyi gelmektedir. Ä°steyenler sirke ile birlikte de gargara yapabilir.



Az ve kÄ±sÄ±k sesle konuÅŸmak: BoÄŸazÄ± tahriÅŸ olmuÅŸ kiÅŸilerin gÃ¼nlÃ¼k alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± en azÄ±ndan bir sÃ¼reliÄŸine deÄŸiÅŸtirmeleri gerekiyor. YÃ¼ksek sesle konuÅŸulmamalÄ± ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca boÄŸaz bÃ¶lgesi zorlanmamalÄ±dÄ±r.