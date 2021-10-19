BoÄŸaz tahriÅŸi nasÄ±l geçer? BoÄŸaz tahriÅŸine ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±na ne iyi gelir? Ä°ÅŸte bazÄ± kolay yöntemler
KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n gelmesi ve soÄŸuklarÄ±n baÅŸlamasÄ± ile birlikte yaÅŸanan rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± geliyor. Ã–zellikle koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± illerde artÄ±ÅŸ olan bu dÃ¶nemlerde insanlar boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±ndan bile kuÅŸkulanÄ±r durumda oldular. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en belirgin Ã¶zelliÄŸi ise boÄŸazlarÄ±n tahriÅŸ olmasÄ±. Tabi ki boÄŸaz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ile ilgili tek sorun sadece soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili deÄŸil. Peki BoÄŸaz tahriÅŸi nasÄ±l geÃ§er? BoÄŸaz tahriÅŸine ne iyi gelir
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Mevsimsel nedenler baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± faktÃ¶r boÄŸaz tahriÅŸine neden olmaktadÄ±r. AynÄ± zamanda edinilmiÅŸ Ã§eÅŸitli zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klar hem aÄŸÄ±z hem de boÄŸaz saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan tehdit eder. Sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda mevsim geÃ§iÅŸlerinde de dikkatli olmakta fayda var. Koruyucu Ã¶nlemler alÄ±narak boÄŸaz aÄŸrÄ±nÄ±n ve tahriÅŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r
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BoÄŸaz TahriÅŸi Neden Olur?
Alkol ve sigara tÃ¼ketimi: Sigara tiryakiliÄŸi, aÄŸÄ±z ve boÄŸaz bÃ¶lgesinde enfeksiyon yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rmaktadÄ±r. Bu da hem aÄŸrÄ±ya hem de tahriÅŸe neden olur. Ã–zellikle tahriÅŸin yoÄŸun olarak hissedildiÄŸi dÃ¶nemlerde bu tÃ¼r alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan tamamen vazgeÃ§ilmeli, boÄŸazÄ± yumuÅŸatan gÄ±dalar ve ilaÃ§lar kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.
Boyun bÃ¶lgesini yeteri kadar koruyamamak: SoÄŸuk, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve rÃ¼zgarlÄ± havalarda boyun bÃ¶lgesini aÃ§Ä±kta bÄ±rakan kÄ±yafetler giymek Ã§eÅŸitli hastalÄ±klara neden olur. Boyun ve boÄŸaz bÃ¶lgesinin Ã¼ÅŸÃ¼tÃ¼lmesi birÃ§ok farklÄ± belirti ile birlikte boÄŸazÄ±n tahriÅŸ olmasÄ±na da sebebiyet vermektedir.
Ses tellerine aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenme: SÃ¼rekli yÃ¼ksek sesle konuÅŸanlar ve iÅŸi gereÄŸi topluma hitap eden kiÅŸilerde ses telleri yÃ¼ksek oranda zarar gÃ¶rÃ¼r. Ses tellerinin zayÄ±flamasÄ± ile birlikte boÄŸazlar da tahriÅŸ olmaktadÄ±r.
Kimyasal maddeler: BoÄŸaz tahriÅŸi kadÄ±nlarda erkeklere oranla Ã¼Ã§ kat daha fazla gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bunun en bÃ¼yÃ¼k nedeni oje ve aseton gibi kimyasal bazlÄ± Ã¼rÃ¼nlerin sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. YoÄŸun bir kokuya sahip olan kozmetik malzemeleri istemeden iÃ§ine Ã§ekildiÄŸi takdirde boÄŸaz bÃ¶lgesini olumsuz olarak etkiler.Â
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BoÄŸaz TahriÅŸine Neden Olan HastalÄ±klar
KÄ±ÅŸ HastalÄ±klarÄ±: Grip, nezle ve sinÃ¼zit gibi kÄ±ÅŸÄ±n Ã§ok daha fazla oranda gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±klar vÃ¼cudun birÃ§ok yerini etkiler. Eklem aÄŸrÄ±larÄ±, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± gibi semptomlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± ve tahriÅŸi de hastanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± olumsuz olarak etkiler.
BronÅŸit: AkciÄŸerlerin hastalanmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan bronÅŸit sonucu boÄŸaz bÃ¶lgesinde gÄ±cÄ±klanma ve tahriÅŸ ortaya Ã§Ä±kar. HastalÄ±k iyileÅŸme sÃ¼recine girdikten sonra bu yÃ¶ndeki ÅŸikayetler giderek azalÄ±r.
Faranjit: Faranjit hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk belirtileri arasÄ±nda yutkunmada gÃ¼Ã§lÃ¼k ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± sayÄ±labilir. Ä°lerleyen safhalarda her hastada boÄŸaz tahriÅŸi semptomlarÄ± da gÃ¶zlemlenir.
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BoÄŸaz TahriÅŸine Ne Ä°yi Gelir?
TÃ¼m bitki Ã§aylarÄ±: BoÄŸazÄ± yumuÅŸatan ve bununla birlikte baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiren tÃ¼m bitki Ã§aylarÄ± boÄŸaz tahriÅŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in iÃ§ilebilir. Bilhassa ada Ã§ayÄ± ve Ä±hlamur bu yÃ¶nde ÅŸikayetlerinin bulunan hastalarÄ±n Ã§ok daha iyi hissetmelerini saÄŸlÄ±yor. Burada dikkat edilmesi gereken en Ã¶nemli nokta bitki Ã§aylarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak iÃ§ilmemesidir. AÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak iÃ§ecekler tÄ±pkÄ± soÄŸuk iÃ§ecekler boÄŸazÄ± tahriÅŸ eder.
BallÄ± sÃ¼t: Ã‡ocuklarda boÄŸaz tahriÅŸine iyi gelen ÅŸifalÄ± iÃ§eceklerin baÅŸÄ±nda ballÄ± sÃ¼t geliyor. SÃ¼t, kalsiyum aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin olduÄŸu iÃ§in metabolizmanÄ±n Ã§ok daha hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Bu da iyileÅŸme sÃ¼recinin Ã§ok daha hÄ±zlÄ± geliÅŸmesini saÄŸlamaktadÄ±r. GÃ¼nde iki kere hazÄ±rlanabilir. Ã–zellikle gece yatmadan Ã¶nce iÃ§ilmesi Ã¶neriliyor.
Pastil: Eczanelerden temin edilebilen pastiller, gÃ¼nde iki ya da Ã¼Ã§ kere kullanÄ±labilir. Nane Ã¶zlÃ¼ olan pastil Ã¼rÃ¼nleri hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok daha kÄ±sa sÃ¼rede atlatÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.
BoÄŸaz TahriÅŸinden Korunmak Ä°Ã§in;Â
Buhar banyosu: Bir kapta kaynatÄ±lan suyun buharÄ±ndan faydalanÄ±larak boÄŸaz tahriÅŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã–zellikle Ã¼st solunum yolu enfeksiyonu bulunan hastalarda sabah ve akÅŸam olmak Ã¼zere gÃ¼nde iki kere buhar banyosu yapabilir.
Gargara: Tuz ve karbonat ile hazÄ±rlanan gargara, hem boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±na hem de tahriÅŸine Ã§ok iyi gelmektedir. Ä°steyenler sirke ile birlikte de gargara yapabilir.
Az ve kÄ±sÄ±k sesle konuÅŸmak: BoÄŸazÄ± tahriÅŸ olmuÅŸ kiÅŸilerin gÃ¼nlÃ¼k alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± en azÄ±ndan bir sÃ¼reliÄŸine deÄŸiÅŸtirmeleri gerekiyor. YÃ¼ksek sesle konuÅŸulmamalÄ± ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca boÄŸaz bÃ¶lgesi zorlanmamalÄ±dÄ±r.