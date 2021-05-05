Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşında? Boğaç Aksoy hastalığı lenfoma nedir? Açıklama yaptı
Arka Sokaklar dizisinin genç yıldızı Boğaç Aksoy, lenfoma hastalığına yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Boğaç Aksoy takipçilerinden dua istedi. Haberler ardından Boğaç Aksoy'un hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşında? Boğaç Aksoy hastalığı lenfoma nedir? Açıklama yaptı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.
2
En son Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu " Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin..
3
LENFOMA NEDİR?
Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.