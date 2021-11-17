Boğa sezonu nedir, ne zaman başlar? İşte, boğa sezonu başlangıcını gösterebilen emareler

Boğa Piyasası Ne Zaman Başlar ve Ne Kadar Sürer? Boğa piyasasının önceden tahmin edilip edilemeyeceği merak uyandırmaktadır. Yatırımcılar boğa sezonuna girildiğini geçmiş fiyat hareketlerine göre fark edebilirler. O nedenle boğa sezonuna girildiği geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığı takdirde görülebilir. Boğa sezonu genel olarak piyasa hacmini etkileyen durumlarda ortaya çıkar. Boğa piyasasının ne kadar süreceği piyasadaki ürünler ve ortama göre değişiklik göstermektedir.Bazı dönemlerde boğa piyasası haftalık, aylık ve yıllık zaman dilimlerine göre şekillenir. Bazı ürünler için genellikle döngüsel olarak boğa piyasası süreci tamamlanır. Arz ve talep dengesi boğa piyasası ve boğa piyasası zamanını etkiler. Boğa piyasasının ne kadar süreceği sanal paraların güvenilirliği, entegrasyonu ve bilinirliği ve kat edilen yol ve ya trendin yönüne göre şekillenmektedir. O nedenle boğa piyasasının süresinin ne kadar devam edeceği de çok merak uyandırmaktadır.