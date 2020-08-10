Bodrum’daki lüks evini 16 milyon Euro'ya ‘Çılgın Türk’e sattı

İşe 100 dolarla başladı ABD’de fon yöneticiliği yapan Ahmet Okumuş, aralarında Türk milyarderlerin de olduğu dünya devlerinin servetlerini yönetiyor. Ülkenin en ünlü ekonomi yazarlarından Jack D. Schwager tarafından yazılan “Borsa Sihirbazları” isimli kitaba da konu olan Okumuş işe, 1987 yılında henüz 18 yaşındayken 100 dolar ile başlamış.