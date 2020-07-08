Bodrum'da Çağla Şıkel rüzgarı... Plajı podyuma çevirdi!

Ünlü manken Çağla Şıkel, programının sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı. Oğulları Uzay ve Kuzey ile Bodrum'a giden Çağla Şıkel, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kaldığı otelin plajını podyuma çeviren Çağla Şıkel, birbirinden şık ve iddialı mayoları ile göz doldurdu. İki çocuk annesi 41 yaşındaki Çağla Şıkel, kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkardı. Instagram'da 3,5 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.