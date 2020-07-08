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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 11:54,

Bodrum'da Çağla Şıkel rüzgarı... Plajı podyuma çevirdi!

Oğulları ile tatile çıkan Çağla Şıkel, Bodrum'a damga vurdu!

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Ünlü manken Çağla Şıkel, programının sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı.

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Oğulları Uzay ve Kuzey ile Bodrum'a giden Çağla Şıkel, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

3PLAJI PODYUMA ÇEVİRDİ
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PLAJI PODYUMA ÇEVİRDİ

Kaldığı otelin plajını podyuma çeviren Çağla Şıkel, birbirinden şık ve iddialı mayoları ile göz doldurdu.

4KUSURSUZ ÇAĞLA
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KUSURSUZ ÇAĞLA

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Çağla Şıkel, kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkardı.

5BEĞENİ YAĞDI
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BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 3,5 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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