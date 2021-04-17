Bodrum ve Muğla'da son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan Kandilli son depremler listesi

Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve az hissedilen depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların belli belirsiz hissettiği sarsıntıların ardından deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor. İşte 17 Nisan son depremler listesi ve detaylar



EGE'DE PEŞ PEŞE DEPREM



AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saatler 20:08'i gösterdiğinde ise daha şiddetli ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.32 km olarak belirtildi.