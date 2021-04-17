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Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 20:34 | 

Bodrum ve Muğla'da son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan Kandilli son depremler listesi

Bodrum son dakika deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise deprem Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde oldu. Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde de bir deprem daha meydana gelmişti. Ege'de peş peşe yaşanan deprem, Milas, Bodrum, Muğla, Datça'da hissedildi. Bölgede yaşayan ve kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Bodrum ve Muğla'da son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Nisan Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

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Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve az hissedilen depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların belli belirsiz hissettiği sarsıntıların ardından deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor. İşte 17 Nisan son depremler listesi ve detaylar

EGE'DE PEŞ PEŞE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saatler 20:08'i gösterdiğinde ise daha şiddetli ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.32 km olarak belirtildi.

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Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 17 Nisan 2021 son depremler listesi...

3SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.04.17 20:08:01 36.4240 27.0880 8.9 -.- 4.9 5.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.17 09:26:54 37.3223 29.5818 29.4 -.- 1.5 -.- BELKAYA-TEFENNI (BURDUR)
2021.04.17 09:08:30 38.8260 25.7810 11.0 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI
2021.04.17 08:22:30 36.4702 27.2540 31.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 07:58:59 38.1743 27.3722 6.5 -.- 2.1 -.- TORBALI (IZMIR)
2021.04.17 07:21:59 36.4213 27.1337 12.6 -.- 3.2 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 07:09:50 39.1403 27.6607 5.0 -.- 1.5 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA)
2021.04.17 07:02:48 36.4655 27.1927 7.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 06:54:17 40.7372 28.7093 13.4 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2021.04.17 06:52:09 36.2917 27.1642 4.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 06:26:23 39.4027 32.9352 6.9 -.- 1.1 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)
2021.04.17 06:16:32 40.1437 31.7032 7.4 -.- 1.7 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
2021.04.17 06:00:31 36.4088 27.2197 13.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 05:52:45 37.0060 35.5667 14.5 -.- 2.3 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA)
2021.04.17 05:51:27 40.7655 28.7137 5.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2021.04.17 05:18:30 36.4258 27.0598 24.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 05:16:58 36.3935 27.2885 11.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.17 05:09:00 36.4253 27.2477 5.4 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.17 04:45:18 36.3537 27.2847 16.1 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.17 04:41:50 36.4597 27.1378 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 04:26:05 36.4687 27.1180 5.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 04:01:05 37.9312 26.7122 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2021.04.17 03:50:17 40.7410 28.7068 13.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2021.04.17 03:20:10 39.8095 41.8370 9.4 -.- 1.7 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
2021.04.17 02:40:43 36.4172 27.2598 11.2 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.17 02:36:30 40.7283 28.7228 12.8 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI
2021.04.17 02:27:09 36.9630 27.5860 5.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.04.17 02:01:44 36.4760 27.1513 7.3 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.17 01:44:46 39.3067 26.0877 7.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.04.17 01:43:01 40.7692 41.6863 20.5 -.- 2.1 -.- YENIKOY-YUSUFELI (ARTVIN)
2021.04.17 01:31:36 36.2747 27.0695 6.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.04.17 01:09:48 36.7792 33.3832 3.0 -.- 1.9 -.- BURUNKOY-MUT (MERSIN)
2021.04.17 01:09:34 36.8343 33.4280 16.0 -.- 2.1 -.- DAGPAZARI-MUT (MERSIN)
2021.04.17 00:32:02 36.9617 30.5097 21.3 -.- 1.5 -.- ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA)
2021.04.17 00:26:41 36.4455 27.0795 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

4Yer: Ege Denizi, 53.62 km. Karaburun (Izmir)

Yer: Ege Denizi, 53.62 km. Karaburun (Izmir)

Büyüklük 3.4 (ML)
Tarih 17/04/2021 - 09:08:30 (TS)
Enlem 38.8443 (K)
Boylam 25.7908 (D)
Derinlik 6.26 (KM)

5Yer: Ege Denizi, 26.57 km. Urla (Izmir)

Yer: Ege Denizi, 26.57 km. Urla (Izmir)

Büyüklük 1.1 (ML)
Tarih 17/04/2021 - 08:28:09 (TS)
Enlem 37.8818 (K)
Boylam 26.4763 (D)
Derinlik 7.00 (KM)

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