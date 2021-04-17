Bodrum ve Muğla'da son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
Bodrum son dakika deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise deprem Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde oldu. Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde de bir deprem daha meydana gelmişti. Ege'de peş peşe yaşanan deprem, Milas, Bodrum, Muğla, Datça'da hissedildi. Bölgede yaşayan ve kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Bodrum ve Muğla'da son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Nisan Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve az hissedilen depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların belli belirsiz hissettiği sarsıntıların ardından deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor. İşte 17 Nisan son depremler listesi ve detaylar
EGE'DE PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18:16'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saatler 20:08'i gösterdiğinde ise daha şiddetli ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.32 km olarak belirtildi.
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Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 17 Nisan 2021 son depremler listesi...