BM tarafından en iyi turizm köyleri arasında seçildi! Dünya çapında popüler oldu, ziyaretçi sayısı arttı

Mahallenin ilkbahar ve sonbaharda yoğun ziyaretçi aldığını belirten Kutluay, "Festival zamanı çok kalabalık ve eğlenceli oluyor. İnsanlar köyü görmek için geliyor. Buradaki korkulukların hepsi tarıma dikkat çekmek amaçlı köye inmiş olan korkuluklar. Onları görmek için geliyorlar. Etkinliklerimiz de güzel oluyor. Açık hava sineması, kadınlar korosu, ritim atölyesi var. Yapılan her şey köyde imeceyle yapılıyor. En iyi turizm köyü seçildikten sonra daha çok insan gelmeye başladı. Sosyal medyada görüp, merak edip gelenler oldu" dedi.