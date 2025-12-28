×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

BM tarafından en iyi turizm köyleri arasında seçildi! Dünya çapında popüler oldu, ziyaretçi sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Turizm Köyü#İzmir#Barbaros Köyü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 11:03

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köyleri arasında seçilen İzmir'in Urla ilçesinin kırsal Barbaros Mahallesi, kültürel mirası, geleneksel üretimi ve sanatsal kimliğiyle öne çıkıyor. Renkli bostan korkuluklarının sergilendiği 'Oyuk Festivali' her yıl daha fazla turistin mahalleyi ziyaret etmesini sağlıyor.