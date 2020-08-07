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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 10:22,

Blake Lively ve Ryan Reynolds evlendikleri düğün mekanı için pişman olduklarını söyledi

Sinemanın en mutlu çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2012 yılında hayatlarını birleştirdikleri düğün için pişman olduklarını ve herkesten özür dilediklerini açıkladı.

Splash News

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1MEKAN SEÇİMİ BÜYÜK BİR HATAYDI
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MEKAN SEÇİMİ BÜYÜK BİR HATAYDI

Bu pişmanlığın nedeni ise evlenmek değil elbette. 43 yaşındaki Reynolds iye 32 yaşındaki Lively'nin üzüntüsünün nedeni düğün için seçtikleri mekan.

2ÇOK PİŞMANIZ
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ÇOK PİŞMANIZ

Fast Company'ye verdiği röportajda Ryan Reynolds, 2012'deki düğünlerini Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi.

3ACIMASIZ KOŞULLAR
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ACIMASIZ KOŞULLAR

Bunun nedeni ise çiftin hayatlarını birleştirdiği o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olması.

4HER ZAMAN ÜZÜLECEĞİZ
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HER ZAMAN ÜZÜLECEĞİZ

Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" diye konuştu.

5GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI
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"GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI"

Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine ekledi.

6O DÖNEM DE ELEŞTİRİLMİŞLERDİ
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O DÖNEM DE ELEŞTİRİLMİŞLERDİ

Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti.

719UNCU YÜZYILDAN BU YANA
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19'UNCU YÜZYILDAN BU YANA

Ünlü çiftin düğün mekanı olarak seçtikleri için şimdi pişmanlık duyduğu bu plantasyon 19'uncu yüzyılda Henry ve John Horlbeck'e aitti. 1850'li yıllarda bu plantasyonda sadece 85 köle çalıştırılarak yılda 4 milyon dolayında tuğla üretildiği belirtiliyor.

8TURİSTİK TURLAR DÜZENLENİYOR
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TURİSTİK TURLAR DÜZENLENİYOR

Plantasyon daha sonra bir prens tarafından satın alındı. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaçlı turlara açtı. Bir zamanlar plantasyonda çalışan kölelerin kaldığı barakalar hala arazi üzerinde varlığını sürdürüyor.

9ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI
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ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI

Boone Hall adlı plantasyon, 2004 yılında Ryan Gosling ile Rachel McAdams'ın başrollerini üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekanı olarak kullanılmıştı. 

10ÜÇÜNCÜ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
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ÜÇÜNCÜ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Bu plantasyonda evlendikleri için pişmanlık duyduklarını belirten Ryan Reynolds ve Blake Lively kısa bir süre önce Betty adını verdikleri üçüncü kız bebeklerine kavuştu.

11İKİ KIZLARI DAHA VAR
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İKİ KIZLARI DAHA VAR

Çiftin Inez ve James adında iki kızı daha bulunuyor.

12SCARLETT JOHANSSON İLE EVLENİP BOŞANDI
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SCARLETT JOHANSSON İLE EVLENİP BOŞANDI

Ryan Reynolds, 2008'de Scarlett Johansson ile evlendi. Fakat bu evlilik 2011 yılında bitti.

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