Blake Lively ve Ryan Reynolds evlendikleri düğün mekanı için pişman olduklarını söyledi

O DÖNEM DE ELEŞTİRİLMİŞLERDİ Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti.