Blake Lively ve Ryan Reynolds evlendikleri düğün mekanı için pişman olduklarını söyledi
Sinemanın en mutlu çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2012 yılında hayatlarını birleştirdikleri düğün için pişman olduklarını ve herkesten özür dilediklerini açıkladı.
Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MEKAN SEÇİMİ BÜYÜK BİR HATAYDI
Bu pişmanlığın nedeni ise evlenmek değil elbette. 43 yaşındaki Reynolds iye 32 yaşındaki Lively'nin üzüntüsünün nedeni düğün için seçtikleri mekan.
2
Abone Ol
ÇOK PİŞMANIZ
Fast Company'ye verdiği röportajda Ryan Reynolds, 2012'deki düğünlerini Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi.
3
Abone Ol
ACIMASIZ KOŞULLAR
Bunun nedeni ise çiftin hayatlarını birleştirdiği o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olması.
4
Abone Ol
HER ZAMAN ÜZÜLECEĞİZ
Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" diye konuştu.
5
Abone Ol
"GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI"
Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine ekledi.
6
Abone Ol
O DÖNEM DE ELEŞTİRİLMİŞLERDİ
Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti.
7
Abone Ol
19'UNCU YÜZYILDAN BU YANA
Ünlü çiftin düğün mekanı olarak seçtikleri için şimdi pişmanlık duyduğu bu plantasyon 19'uncu yüzyılda Henry ve John Horlbeck'e aitti. 1850'li yıllarda bu plantasyonda sadece 85 köle çalıştırılarak yılda 4 milyon dolayında tuğla üretildiği belirtiliyor.
8
Abone Ol
TURİSTİK TURLAR DÜZENLENİYOR
Plantasyon daha sonra bir prens tarafından satın alındı. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaçlı turlara açtı. Bir zamanlar plantasyonda çalışan kölelerin kaldığı barakalar hala arazi üzerinde varlığını sürdürüyor.
9
Abone Ol
ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI
Boone Hall adlı plantasyon, 2004 yılında Ryan Gosling ile Rachel McAdams'ın başrollerini üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekanı olarak kullanılmıştı.
10
Abone Ol
ÜÇÜNCÜ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Bu plantasyonda evlendikleri için pişmanlık duyduklarını belirten Ryan Reynolds ve Blake Lively kısa bir süre önce Betty adını verdikleri üçüncü kız bebeklerine kavuştu.
11
Abone Ol
İKİ KIZLARI DAHA VAR
Çiftin Inez ve James adında iki kızı daha bulunuyor.
12
Abone Ol
SCARLETT JOHANSSON İLE EVLENİP BOŞANDI
Ryan Reynolds, 2008'de Scarlett Johansson ile evlendi. Fakat bu evlilik 2011 yılında bitti.