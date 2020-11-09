Black Friday (Süper Cuma) indirimleri ne zaman bitecek ve kaç gün? İndirim günleri başladı!
2020 Black Friday indirim günleri alışveriş tutkunları tarafından takip ediliyor. Süper Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimlerle ülkemizde bilinen Black Friday bu yıl 9 Kasım'da başladı. e-ticaret üzerinden devam eden kasım indirimlerinde elektronik, giyim, teknoloji, ayakkabı ve bir çok farklı sektörde indirim fırsatları yer alıyor. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şahane cuma indirimlerinde vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki, Süper Cuma indirimleri ne zaman bitecek? İşte, indirim günleriyle ilgili ayrıntılar.
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Efsane Cuma ve Süper Cuma gibi isimlerle adlandırılan indirim fırsatları online ve mağazalar üzerinden başladı. ABD'de Black Friday olarak dünyaya yayılan ve ülkemizde de son yıllarda popülerleşen Efsane Cuma indirim günleri boyunca ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlar alışverişlerini gerçekleştirecek. Bazı e ticaret siteleri indirimlerine 12 Kasım'da son verecekken bazı firmalar ise indirimlerini devam ettirecek. ABD'de gerçekleşen Black Friday ise 27 Kasım tarihinde gerçekleşecek. İşte, 2020 Süper Cuma indirimleriyle ilgili detaylar.
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BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. Black Friday bu yıl 27 Kasım 2020 tarihine denk geliyor. Ülkemizde de bu tarihte indirimlerin yapılması bekleniyor.
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SÜPER CUMA-EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Türkiye'de Süper Cuma ve Efsane Cuma gibi isimlerle bilinen indirim günlerinde büyük e-ticaret siteleri indirimlerini yapacak. 9-12 Kasım tarihleri arasında bazı alışveriş siteleri indirim günlerini sunacak.
Tüm firmaların ve e ticaret sitelerinin indirim günleri farklı günlerde gerçekleşecek.
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BLACK FRİDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
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BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.