Black Friday ne zaman? İşte 2020 tarih bilgisi!

2020 Black Friday günleri için geri sayım devam ediyor. İlk olarak ABD'de ortaya çıkan ancak son yıllarda pek çok ülkede popüler bir hal alan Black Friday, alışveriş tutkunlarının her yıl iple çektiği bir olay haline geldi. Peki, Black Friday ne zaman?
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Black Friday, alışveriş tutkunları tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. İşte, 2020 black friday hakkında ayrıntılar...
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Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
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NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.