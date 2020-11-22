Black Friday ne zaman? Efsane Cuma - Süper Cuma indirim tarihleri
Efsane cuma indirimleri için geri sayım devam ediyor. Black Friday olarak ABD'de gerçekleşen indirim günleri ülkemizde Süper Cuma adıyla biliniyor. Her sene kasım ayında gerçekleşen Efsane Cuma ya da Süper Cuma indirim günlerinde mağazalar ve e ticaret siteleri avantajlı ürünlerini satışa sunuyor. Milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel günde teknoloji, elektronik, giyim gibi sektörlerde büyük indirimler gerçekleşecek. Peki, Black Friday ne zaman? İşte, Süper Cuma indirim tarihleriyla ilgili ayrıntılar.
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Efsane Cuma indirim günleri yoğun ilgi görüyor. Alışveriş çılgınlığı olarak kabul edilen Efsane Cuma için markalar ve farklı sektörler hazırlıklarını yapmaya başladı. 2020 Efsane Cuma, ABD'de Black Friday ismi ile Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe deniliyor. Kasım ayında gerçekleşen ’Efsane cuma indirimleri’, ’şahane cuma indirimleri’, ’süper cuma indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı.
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BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 27 Kasım tarihine denk geliyor. Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
Ticaret Bakanlığı’nca ’efsane cuma indirimleri’, ’şahane cuma indirimleri’, ’süper cuma indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketiciler uyarılarak, "Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü yapılmalı" açıklaması yapıldı.
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Açıklamada, söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtilerek, "Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak resen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.
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BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.