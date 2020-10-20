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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 17:16 | 

Black Friday 2020 ne zaman? İşte tarih bilgisi

Her yıl kasım ayında düzenlenen Black Friday indirimlerinin 2020 etabı için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, Black Friday indirimleri ne zaman?

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Bir hafta boyunca tüketiciye birbirinden cazip alışveriş fırsatlarının sunulacağı Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Firmalar Black Friday'e yönelik hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar da tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 Black Friday indirimleri hakkında ayrıntılar...

2İNDİRİMLER NE ZAMAN
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İNDİRİMLER NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.

Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.

3NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI
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NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.

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