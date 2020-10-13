Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma indirimleri için geri sayım

Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.