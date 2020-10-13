Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma indirimleri için geri sayım
Efsane Cuma yani Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı sektörlerin alışveriş indirimleri başlattığı Black Friday 2020 bu sene de kasım ayında gerçekleşecek. Giyim, kozmetik, teknoloji, ayakkabı ve farklı sektörlerde firmaların e ticaret siteleri ve normal alışveriş mağazalarında başlatacağı indirimler tüm dünyada ekonominin hareketlenmesine katkı sağlıyor. Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor. Peki, Black Friday ne zaman 2020? İşte, Efsane Cuma tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Black Friday ülkemizde de Efsane Cuma olarak nitelendirilen indirim günleri alışveriş tutkunları tarafından merakla bekleniyor. İhtiyaçlara göre indirimlerden yararlanacak olanlar, 2020 Efsane Cuma tarihlerine odaklandı. ABD'de başlayan ‘Black Friday’, 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Bu sene Efsane Cuma indirimleri 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve bir kaç gün devam edecek.
2
Abone Ol
EFSANE CUMA 2020 NE ZAMAN?
Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Efsane Cuma ekim ayının gelmesiyle merak konusu oldu. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. Black Friday bu yıl 27 Kasım 2020 tarihine denk geliyor.
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
3
Abone Ol
BLACK FRİDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
4
Abone Ol
BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
5
Abone Ol
Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.